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Тюменский бизнесмен покончил с собой из-за долгов по кредитам

27 апреля 2009, 11:20
Следственным отделом по Калининскому округу Тюмени завершена проверка по факту самоубийства 35-летнего коммерсанта.
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Тюмень

Проверкой установлено, что днём 14 апреля 2009 года в своём гараже по ул. Московский тракт г. Тюмени был обнаружен труп директора ООО «ИНЭКС-Техника», покончившего жизнь самоубийством путём отравления выхлопными газами автомобиля.

Как показала проверка, в 2006–2007 годах коммерсант взял в банке два кредита на общую сумму 25 млн. рублей, которые вложил в развитие своего бизнеса. В 2007 году он заключил с фирмой своего знакомого договор об инвестировании в жилищное строительство, доходы от которого намеревался направить на погашение кредитов.

Между тем, обязательства по договору инвестирования не были исполнены по настоящее время, поскольку руководитель фирмы строительство заморозил и уехал за границу, а организации перешли к одному из тюменских банков.

В этой связи бизнесмен, ожидая наступления безвыходной ситуации в виде невозможности погашения многомиллионного кредита, покончил жизнь самоубийством.

Как пояснили сотрудники банка-кредитора, до последнего момента долгов перед кредитным учреждением у коммерсанта не было, все платежи вносились своевременно. Более того, один из кредитов в размере 10 млн. рублей был практически погашен, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.

По результатам проведённой проверки следователем принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

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