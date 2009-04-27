Тюменский бизнесмен покончил с собой из-за долгов по кредитам

Как показала проверка, в 2006–2007 годах коммерсант взял в банке два кредита на общую сумму 25 млн. рублей, которые вложил в развитие своего бизнеса. В 2007 году он заключил с фирмой своего знакомого договор об инвестировании в жилищное строительство, доходы от которого намеревался направить на погашение кредитов.