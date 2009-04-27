Тюменский бизнесмен покончил с собой из-за долгов по кредитам

Проверкой установлено, что днём 14 апреля 2009 года в своём гараже по ул. Московский тракт г. Тюмени был обнаружен труп директора
Как показала проверка, в 2006–2007 годах коммерсант взял в банке два кредита на общую сумму 25 млн. рублей, которые вложил в развитие своего бизнеса. В 2007 году он заключил с фирмой своего знакомого договор об инвестировании в жилищное строительство, доходы от которого намеревался направить на погашение кредитов.
Между тем, обязательства по договору инвестирования не были исполнены по настоящее время, поскольку руководитель фирмы строительство заморозил и уехал за границу, а организации перешли к одному из тюменских банков.
В этой связи бизнесмен, ожидая наступления безвыходной ситуации в виде невозможности погашения многомиллионного кредита, покончил жизнь самоубийством.
Как пояснили сотрудники
По результатам проведённой проверки следователем принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.