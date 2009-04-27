Тюменские охотники расчехляют ружья: стартовал весенний сезон

Алексей Шуравин, продавец со стажем, говорит, что на своем хобби люди не экономят. Для обеспеченных охотников в Тюмени в порядке вещей купить ружье за 100 тысяч рублей. А вообще, берут всё, что выставлено — от патронов до спальных мешков и камуфляжа. Но продавцы отмечают — такого ажиотажа, как был 5–6 лет назад, уже нет.