nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменские охотники расчехляют ружья: стартовал весенний сезон

27 апреля 2009, 11:26
Тюменские охотники расчехляют ружья и закупают патроны. 25 апреля началась весенняя охота. Но в этом году впервые вводятся ограничения: один охотник за весь период может добыть два селезня и одного гуся, хотя ещё год назад такое количество птицы можно было стрелять за один день.
Сюжет
Тюмень

Алексей Шуравин, продавец со стажем, говорит, что на своем хобби люди не экономят. Для обеспеченных охотников в Тюмени в порядке вещей купить ружье за 100 тысяч рублей. А вообще, берут всё, что выставлено — от патронов до спальных мешков и камуфляжа. Но продавцы отмечают — такого ажиотажа, как был 5–6 лет назад, уже нет.

Зато этой весной впервые появились ограничения: два селезня и один гусь за весь сезон. Чиновники разводят руками, но говорят, закон есть закон. Дело в том, что только в этом году лимит на добычу птицы согласовали с Москвой. Подсчитали: с 25 апреля по 10 мая тюменские охотники смогут добыть около 30 тысяч селезней, три тысячи гусей, 2 тысячи тетеревов и 300 глухарей.

Причем, боровая птица добывается по платным путевкам, остальная учитывается в специальных карточках, которые выдают в охотхозяйствах. Только при такой норме птицы хватит всем желающим. Контролировать охотников будут, в том числе и правоохранительные органы, но ведь каждого за руку не поймаешь.

«Физически невозможно охватить всех охотников, — рассуждает начальник управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области Александр Матыченко. — Здесь уже рассчитано, так скажем, на сознательность охотника. Надо повышать культуру».

По статистике в Тюменской области почти 60 тысяч охотников, но в эту субботу ружья в руки возьмут около 17 тысяч человек, а на болотах и озерах области загремят выстрелы и… стаканы. Ведь в 21 веке охотятся не ради добычи. Тем более с такими ограничениями.

#Новости#Рыбалка и охота#Тюмень#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25