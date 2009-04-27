Тюменские охотники расчехляют ружья: стартовал весенний сезон

Алексей Шуравин, продавец со стажем, говорит, что на своем хобби люди не экономят. Для обеспеченных охотников в Тюмени в порядке вещей купить ружье за 100 тысяч рублей. А вообще, берут всё, что выставлено — от патронов до спальных мешков и камуфляжа. Но продавцы отмечают — такого ажиотажа, как был 5–6 лет назад, уже нет.
Зато этой весной впервые появились ограничения: два селезня и один гусь за весь сезон. Чиновники разводят руками, но говорят, закон есть закон. Дело в том, что только в этом году лимит на добычу птицы согласовали с Москвой. Подсчитали: с 25 апреля по 10 мая тюменские охотники смогут добыть около 30 тысяч селезней, три тысячи гусей, 2 тысячи тетеревов и 300 глухарей.
Причем, боровая птица добывается по платным путевкам, остальная учитывается в специальных карточках, которые выдают в охотхозяйствах. Только при такой норме птицы хватит всем желающим. Контролировать охотников будут, в том числе и правоохранительные органы, но ведь каждого за руку не поймаешь.
«Физически невозможно охватить всех охотников, — рассуждает начальник управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области Александр Матыченко. — Здесь уже рассчитано, так скажем, на сознательность охотника. Надо повышать культуру».
По статистике в Тюменской области почти 60 тысяч охотников, но в эту субботу ружья в руки возьмут около 17 тысяч человек, а на болотах и озерах области загремят выстрелы и… стаканы. Ведь в 21 веке охотятся не ради добычи. Тем более с такими ограничениями.