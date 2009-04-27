«Тюмень-Водоканал»: теперь к нам легче дозвониться

На прежние номера диспетчерских служб предприятия установлены автоответчики, информирующие о смене номера.
Именно эта служба будет принимать и обрабатывать все заявки, поступающие в компанию «Тюмень Водоканал», а также давать квалифицированные консультации по вопросам деятельности предприятия — сообщил Nashgorod.ru начальник отдела по связям с общественностью Иван Камельских. Заместитель главы Администрации города Тюмени Василий Панов лично посетил новую
«Мы вышли на новый уровень общения с нашими абонентами, — поясняет Николай Родин, генеральный директор компании „Тюмень Водоканал“, — созданная
Все операторы новой
«Все заявки и жалобы регистрируются операторами в специализированной программе. Каждый звонок проходит несколько стадий обработки в зависимости от ситуации: начиная от регистрации, далее — постановка на контроль, уведомление соответствующих служб, закрытие заявки и обратный звонок потребителю для получения обратной связи, — рассказывает Любовь Вакарина, начальник
Ещё один плюс новой
«Движение вперед налицо, — отметил в конце своего визита Василий Панов, — радует то, что руководство компании «Тюмень Водоканал» не перестает идти навстречу своим абонентам, делает общение более удобным, а работу более прозрачной.