«Тюмень-Водоканал»: теперь к нам легче дозвониться

«Все заявки и жалобы регистрируются операторами в специализированной программе. Каждый звонок проходит несколько стадий обработки в зависимости от ситуации: начиная от регистрации, далее — постановка на контроль, уведомление соответствующих служб, закрытие заявки и обратный звонок потребителю для получения обратной связи, — рассказывает Любовь Вакарина, начальник информационно-справочной службы компании „Тюмень Водоканал“, — все это происходит в режиме реального времени. При этом все ведущиеся работы у специалистов нашей службы как на ладони. Мы видим, какие заявки взяты в работу, какие уже выполнены, сколько домов попадает в район отключения и как долго продлятся работы».