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«Тюмень-Водоканал»: теперь к нам легче дозвониться

27 апреля 2009, 15:19
Сегодня состоялся официальный запуск новой информационно-справочной службы компании «Тюмень Водоканал». С этого дня все заявки и вопросы от населения, касающиеся холодного водоснабжения и канализации, принимаются по единому многоканальному номеру: 540–940.
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Тюмень

На прежние номера диспетчерских служб предприятия установлены автоответчики, информирующие о смене номера.

Именно эта служба будет принимать и обрабатывать все заявки, поступающие в компанию «Тюмень Водоканал», а также давать квалифицированные консультации по вопросам деятельности предприятия — сообщил Nashgorod.ru начальник отдела по связям с общественностью Иван Камельских. Заместитель главы Администрации города Тюмени Василий Панов лично посетил новую информационно-справочную службу «Тюмень Водоканал» и познакомился с её работой.

«Мы вышли на новый уровень общения с нашими абонентами, — поясняет Николай Родин, генеральный директор компании „Тюмень Водоканал“, — созданная информационно-справочная служба позволит нам наладить более тесную связь с потребителями услуг водоснабжения и водоотведения, к тому же это сделает нашу работу ещё более прозрачной, а общение абонентов с предприятием более комфортным. Наша главная цель — гарантированно и бесперебойно предоставлять услуги водоснабжения и водоотведения, создание новой службы — это ещё одни шаг на пути к этой цели».

Все операторы новой информационно-справочной службы прошли специализированное обучение. Для обработки и передачи информации о поступивших заявках было установлено новое программное обеспеченье, позволяющее передавать всю информацию в режиме реального времени.

«Все заявки и жалобы регистрируются операторами в специализированной программе. Каждый звонок проходит несколько стадий обработки в зависимости от ситуации: начиная от регистрации, далее — постановка на контроль, уведомление соответствующих служб, закрытие заявки и обратный звонок потребителю для получения обратной связи, — рассказывает Любовь Вакарина, начальник информационно-справочной службы компании „Тюмень Водоканал“, — все это происходит в режиме реального времени. При этом все ведущиеся работы у специалистов нашей службы как на ладони. Мы видим, какие заявки взяты в работу, какие уже выполнены, сколько домов попадает в район отключения и как долго продлятся работы».

Ещё один плюс новой информационно-справочной службы — это её доступность. С введением единого многоканального номера, дозвониться в «Тюмень Водоканал» станет значительно проще, установленное оборудование позволяет удерживать на линии до 20 входящих вызовов.

«Движение вперед налицо, — отметил в конце своего визита Василий Панов, — радует то, что руководство компании «Тюмень Водоканал» не перестает идти навстречу своим абонентам, делает общение более удобным, а работу более прозрачной.

#Новости#Водоканал#Тюмень#Ксения#Общество
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