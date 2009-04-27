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Сергей Харючи вновь избран президентом Всероссийской ассоциации коренных малочисленных народов

27 апреля 2009, 15:29
В Москве завершилась работа шестого Съезда коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. В последний день на съезде происходило основное организационное мероприятие — выборы президента Ассоциации КМНС и ДВ РФ.
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Ямал

После двух туров голосования большинством голосов президентом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации вновь избран спикер Законодательного собрания Ямала Сергей Харючи.

Изначально за этот пост боролись три человека — Сергей Харючи, представитель Красноярского края Виктор Гаюльский и представитель Чукотского автономного округа Александр Омрыпкир. Дополнительно была выдвинута Лариса Абрютина, которая является вице-президентом ассоциации, но она, поблагодарив за её выдвижение, взяла самоотвод.

В первой же половине дня делегаты участвовали в обсуждении проблем взаимоотношений коренных народов и промышленных компаний, а также вопросам социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. На заключительной сессии состоялось обсуждение итоговых документов съезда. Делегаты выслушали доклад редакционной комиссии и приняли решение принять за основу резолюцию и рекомендации съезда, поручив редакционной комиссии обработать все предложения делегатов и представить их после редакции.

#Новости#Ямал#Таня#Политика
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