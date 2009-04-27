Сергей Харючи вновь избран президентом Всероссийской ассоциации коренных малочисленных народов

После двух туров голосования большинством голосов президентом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации вновь избран спикер Законодательного собрания Ямала Сергей Харючи.
Изначально за этот пост боролись три человека — Сергей Харючи, представитель Красноярского края Виктор Гаюльский и представитель Чукотского автономного округа Александр Омрыпкир. Дополнительно была выдвинута Лариса Абрютина, которая является
В первой же половине дня делегаты участвовали в обсуждении проблем взаимоотношений коренных народов и промышленных компаний, а также вопросам социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. На заключительной сессии состоялось обсуждение итоговых документов съезда. Делегаты выслушали доклад редакционной комиссии и приняли решение принять за основу резолюцию и рекомендации съезда, поручив редакционной комиссии обработать все предложения делегатов и представить их после редакции.