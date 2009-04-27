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Дочь Ростроповича учредила «Ростроповичиаду»

27 апреля 2009, 17:20
Ольга Ростропович, дочь Мстислава Ростроповича, проведет в Москве в сентябре 2009 года фестиваль мастер-классов «Ростроповичиада».

В интервью «Новым Известиям»», приуроченном ко второй годовщине кончины маэстро, она рассказала, что согласие на участие уже дали Юрий Башмет, Давид Герингас и Белла Давидович. Название для фестиваля взято у Андрея Вознесенского, у которого есть строчка «Сыграй нам, Ростропович, ростроповичиаду!».

В понедельник, 27 апреля 2009 года, в Москве на Новодевичьем кладбище состоится гражданская панихида в память о Мстиславе Ростроповиче, сообщает РИА Новости. Вечером 27 и 28 апреля телеканал «Культура» покажет две части документального фильма «Двое в мире. Галина Вишневская и Мстислав Ростропович», в котором использованы материалы из семейного архива обоих выдающихся музыкантов.

Выдающийся виолончелист, дирижер и педагог, Мстислав Леопольдович Ростропович был лауреатом важнейших советских и российских наград, включая Сталинскую и Ленинскую премии и орден «За заслуги перед Отечеством» I степени, почетным доктором полусотни университетов, командором ордена Почетного легиона, почетным рыцарем-командором ордена Британской империи, обладателем государственных наград 29 стран мира.

#Новости#Музыка#Россия#Таня#Культура
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