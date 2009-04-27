Дочь Ростроповича учредила «Ростроповичиаду»

В интервью «Новым Известиям»», приуроченном ко второй годовщине кончины маэстро, она рассказала, что согласие на участие уже дали Юрий Башмет, Давид Герингас и Белла Давидович. Название для фестиваля взято у Андрея Вознесенского, у которого есть строчка «Сыграй нам, Ростропович, ростроповичиаду!».