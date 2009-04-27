До одомашнивания все лошади были гнедыми и чёрными

Учёные из Германии, Испании и США под руководством Арне Людвига из берлинского Института зоологических исследований имени Лейбница, проанализировали, как менялся цветовой состав лошадей в последние 10–15 тысяч лет. Учёные воспользовались генетическими данными, собранным ими и другими исследователями. Очень краткие результаты работы опубликованы в последнем номере Science.
Как замечают учёные, из плейстоцена не известно останков ни одной лошади, масть которой была бы отлична от гнедой. Примерно 6–7 тысяч лет назад начали встречаться полностью чёрные лошади. А затем, примерно 5 тысяч лет назад, следует резкий взрыв в числе мастей, и к началу
Авторы полагают, что их исследование, помимо своего основного вывода, подтверждает последние представления об одомашнивании лошади около 5,5 тысяч лет назад. Подтверждает оно и место одомашнивания — степи Западной Азии, Южной Сибири и Восточной Европы.