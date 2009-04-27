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До одомашнивания все лошади были гнедыми и чёрными

27 апреля 2009, 13:37
До одомашнивания абсолютное большинство лошадей были гнедыми, часто с чёрным оплечьем. Затем появились чёрные лошади, а большинство современных мастей возникли уже после одомашнивания 5,5 тысяч лет назад — вероятно, в результате направленной селекции.

Учёные из Германии, Испании и США под руководством Арне Людвига из берлинского Института зоологических исследований имени Лейбница, проанализировали, как менялся цветовой состав лошадей в последние 10–15 тысяч лет. Учёные воспользовались генетическими данными, собранным ими и другими исследователями. Очень краткие результаты работы опубликованы в последнем номере Science.

Как замечают учёные, из плейстоцена не известно останков ни одной лошади, масть которой была бы отлична от гнедой. Примерно 6–7 тысяч лет назад начали встречаться полностью чёрные лошади. А затем, примерно 5 тысяч лет назад, следует резкий взрыв в числе мастей, и к началу 2-го тысячелетия до н. э. появились уже и серые кони, и всевозможные «блондины» со светлыми оплечьями или гривами. В дальнейшем возникали и новые масти, а «цветовой состав» останков лошадей постоянно менялся.

Авторы полагают, что их исследование, помимо своего основного вывода, подтверждает последние представления об одомашнивании лошади около 5,5 тысяч лет назад. Подтверждает оно и место одомашнивания — степи Западной Азии, Южной Сибири и Восточной Европы.

#Новости#Животные#Ученые#Таня#Общество
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