До одомашнивания все лошади были гнедыми и чёрными

Как замечают учёные, из плейстоцена не известно останков ни одной лошади, масть которой была бы отлична от гнедой. Примерно 6–7 тысяч лет назад начали встречаться полностью чёрные лошади. А затем, примерно 5 тысяч лет назад, следует резкий взрыв в числе мастей, и к началу 2-го тысячелетия до н. э. появились уже и серые кони, и всевозможные «блондины» со светлыми оплечьями или гривами. В дальнейшем возникали и новые масти, а «цветовой состав» останков лошадей постоянно менялся.