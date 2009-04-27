Более 70 тюменских работодателей примут участие в ярмарке вакансий 29 апреля

Всем посетителям ярмарки представится хорошая возможность непосредственно пообщаться с работодателями, познакомиться со спецификой предлагаемых вакансий и за короткое время подыскать подходящие для себя варианты трудоустройства. На ярмарке, можно будет получить консультации специалистов службы занятости по вопросам профессионального обучения, стажировки для выпускников и молодых специалистов, а также других государственных услуг по содействию занятости. Консультирование будут оказывать юристы и психологи службы занятости. Работа ярмарки продлится до 14.00.
На сегодняшний день уже более 70 тюменских работодателей заявили о своем намерении и желании принять участие в ярмарке вакансий, сообщает Nashgorod.ru
Приём заявок от работодателей на участие в ярмарке продолжается. Для этого нужно обратиться в центр занятости населения г. Тюмени и Тюменского района по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 204 в, корп. 2 и по телефонам
Для работодателей участие в ярмарке вакансий рабочих мест — это возможность не только провести набор сотрудников, сформировать резерв специалистов, но и организовать презентацию основной деятельности предприятия.
Предыдущая ярмарка вакансий рабочих мест состоялась в Тюмени 4 февраля 2009 года. Её посетило около 4 тысяч жителей города Тюмени. Из числа пришедших предварительной договоренности о трудоустройстве достигло 1 120 человек,