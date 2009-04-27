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Более 70 тюменских работодателей примут участие в ярмарке вакансий 29 апреля

27 апреля 2009, 16:05
Ярмарка откроется 29 апреля в 10.00 в Выставочном зале, по адресу г. Тюмень, ул. Севастопольская, 12.
Сюжет
Тюмень

Всем посетителям ярмарки представится хорошая возможность непосредственно пообщаться с работодателями, познакомиться со спецификой предлагаемых вакансий и за короткое время подыскать подходящие для себя варианты трудоустройства. На ярмарке, можно будет получить консультации специалистов службы занятости по вопросам профессионального обучения, стажировки для выпускников и молодых специалистов, а также других государственных услуг по содействию занятости. Консультирование будут оказывать юристы и психологи службы занятости. Работа ярмарки продлится до 14.00.

На сегодняшний день уже более 70 тюменских работодателей заявили о своем намерении и желании принять участие в ярмарке вакансий, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Департамента занятости населения Тюменской области.

Приём заявок от работодателей на участие в ярмарке продолжается. Для этого нужно обратиться в центр занятости населения г. Тюмени и Тюменского района по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 204 в, корп. 2 и по телефонам 21-10-23; 21-17-55.

Для работодателей участие в ярмарке вакансий рабочих мест — это возможность не только провести набор сотрудников, сформировать резерв специалистов, но и организовать презентацию основной деятельности предприятия.

Предыдущая ярмарка вакансий рабочих мест состоялась в Тюмени 4 февраля 2009 года. Её посетило около 4 тысяч жителей города Тюмени. Из числа пришедших предварительной договоренности о трудоустройстве достигло 1 120 человек, т. е. каждый 4-й посетитель ярмарки в течение нескольких часов смог найти работодателя, который предложил ему оптимальные условия для реализации своих профессиональных навыков и достойную оплату труда.

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