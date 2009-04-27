Более 70 тюменских работодателей примут участие в ярмарке вакансий 29 апреля

Всем посетителям ярмарки представится хорошая возможность непосредственно пообщаться с работодателями, познакомиться со спецификой предлагаемых вакансий и за короткое время подыскать подходящие для себя варианты трудоустройства. На ярмарке, можно будет получить консультации специалистов службы занятости по вопросам профессионального обучения, стажировки для выпускников и молодых специалистов, а также других государственных услуг по содействию занятости. Консультирование будут оказывать юристы и психологи службы занятости. Работа ярмарки продлится до 14.00.