Роль пожаров в глобальном потеплении оказалась недооценена

В рамках исследования, в котором приняли участие 22 ученых, изучались вопросы влияния лесных пожаров на глобальное потепление. В результате авторам удалось установить, что пожары являются важным фактором, влияние которого в климатических моделях зачастую игнорируется.
Кроме этого исследователи отмечают, что в настоящее время слабо изучено воздействие пожаров на верхние слои атмосферы. Речь идет о так называемом аэрозольном загрязнении: в результате горения в воздух попадает большое количество частиц гари. Они нагреваются солнечным светом, и, в свою очередь, нагревают окружающий их воздух.
По словам исследователей, новые данные указывают на необходимость проведения серьезного количественного изучения воздействия пожаров на климат. В частности, ученые опасаются, что увеличение средних температур может приводить к росту количества пожаров, которые, в свою очередь, будут дальше увеличивать содержание парниковых газов в атмосфере.