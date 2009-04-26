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Роль пожаров в глобальном потеплении оказалась недооценена

26 апреля 2009, 20:45
Исследователи из Университета Аризоны установили, что роль пожаров в глобальном потеплении может быть значительно недооценена. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте университета, а работа авторов появилась в журнале Science.

В рамках исследования, в котором приняли участие 22 ученых, изучались вопросы влияния лесных пожаров на глобальное потепление. В результате авторам удалось установить, что пожары являются важным фактором, влияние которого в климатических моделях зачастую игнорируется.

Во-первых, исследователи подсчитали примерное количество углекислого газа, попадающего в атмосферу в результате горения леса. Согласно более ранним оценкам, выбросы составляли примерно 19 процентов от промышленных выбросов в результате сжигания углеводородов (которые составляют примерно 130–230 миллионов тонн в год). Новые результаты показывают, что эта цифра может достигать 50 процентов.

Кроме этого исследователи отмечают, что в настоящее время слабо изучено воздействие пожаров на верхние слои атмосферы. Речь идет о так называемом аэрозольном загрязнении: в результате горения в воздух попадает большое количество частиц гари. Они нагреваются солнечным светом, и, в свою очередь, нагревают окружающий их воздух.

По словам исследователей, новые данные указывают на необходимость проведения серьезного количественного изучения воздействия пожаров на климат. В частности, ученые опасаются, что увеличение средних температур может приводить к росту количества пожаров, которые, в свою очередь, будут дальше увеличивать содержание парниковых газов в атмосфере.

#Новости#Пожары#Ученые#Таня#Общество
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