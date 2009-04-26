Роль пожаров в глобальном потеплении оказалась недооценена

Кроме этого исследователи отмечают, что в настоящее время слабо изучено воздействие пожаров на верхние слои атмосферы. Речь идет о так называемом аэрозольном загрязнении: в результате горения в воздух попадает большое количество частиц гари. Они нагреваются солнечным светом, и, в свою очередь, нагревают окружающий их воздух.