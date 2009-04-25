В России узаконили «сделку с правосудием»

Ранее УК и УПК РФ предусматривали смягчение наказания при наличии смягчающих обстоятельств, в том числе чистосердечного признания и явки с повинной, однако эти обстоятельства суд мог не учитывать. Как пишет «Коммерсант», «сделка со следствием» будет заключаться при участии прокурора и гарантировать подследственному снижение срока.