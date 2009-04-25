В России узаконили «сделку с правосудием»

Согласно принятому закону, в случае вынесения обвинительного приговора сотрудничавшие со следствием лица могут получить наказание не более половины положенного по приговору срока. Исключением являются те случаи, когда приговор предусматривает пожизненное заключение или смертную казнь.
Согласно 20 статье Конституции РФ, «смертная казнь впредь до её отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей».
Отметим, что законопроект предусматривал снижение срока лишения свободы на треть, однако в пятницу его вернули во второе чтение и внесли поправку, которая позволяет уменьшать срок вдвое.
В случае возникновения угрозы безопасности лица, заключившего «сделку с правосудием», материалы уголовного дела, идентифицирующие его личность, могут быть приобщены к другому делу, вынесенному в отдельное производство. Таким образом будет осуществляться государственная защита подозреваемых.
Ранее УК и УПК РФ предусматривали смягчение наказания при наличии смягчающих обстоятельств, в том числе чистосердечного признания и явки с повинной, однако эти обстоятельства суд мог не учитывать. Как пишет «Коммерсант», «сделка со следствием» будет заключаться при участии прокурора и гарантировать подследственному снижение срока.