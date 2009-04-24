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Владимир Познер проведет телемарафон «Время жить!» в Тюмени

24 апреля 2009, 16:08
24 апреля 2009 года в Тюмени состоится запись ток-шоу «Время жить!», посвященного проблемам ВИЧ/СПИД, в рамках деятельности Глобального Фонда «Российское Здравоохранение».
Сюжет
Тюмень

Ведущий ток-шоу, известный тележурналист Владимир Познер подчеркнул актуальность этой проблемы в Тюменской области. Среди 78 регионов страны наша область занимает 16 место по уровню ВИЧ-инфекций.

Телемарафон «Время жить!» существует уже 4 года, в Тюмени будет записан 38-й эфир ток-шоу. По словам Владимира Познера, в качестве ораторской площадки было выбрано именно телевиденье, поскольку оно охватывает максимально широкую аудиторию зрителей. «Мы убедились, что это имеет конкретный результат, — пояснил телеведущий. — Если разговаривать с людьми, то они это воспринимают. Только они должны доверять тебе и понимать, что ты за это деньги не получаешь, не баллотируешься никуда в результате этого».

Просветительская работа в большинстве случаев ведется неэффективно. Придуманный лозунг «Чума ХХ века только пугает людей, не давая новых знаний. В результате этого складывается предубеждение против людей, зараженных ВИЧ. Кроме того, встречаются препятствия со стороны властей, считающих, что проблемы ВИЧ не существует, сказывается отсутствие полового воспитания и общий низкий уровень информированности в обществе. Кроме того, совсем недавно со стороны РПЦ не было никакого понимания. «Кто заболел — это кара божья. Это или наркоман, или человек нетрадиционной сексуальной ориентации, либо секс-работник. Пускай подыхает. Сейчас они изменили точку зрения, но долгое время было так», — заявил Владимир Познер.

В Тюмени, на взгляд журналиста, очень низкий уровень эффективности при высоких затратах на тестирования. Более 20 млн. рублей в год тратится на выявление наркозависимых. При этом не очень точные тесты выявляют лишь 1%. «Ваш регион мог бы быть пилотным в этом направлении,- посетовал г-н Познер, — у него для этого есть все данные». В мировом контексте, по мнению Владимира Владимировича, данную проблему успешнее всего решают США, Франция и Скандинавия.

Главной проблемой России, создающей все остальные проблемы, считает Владимир Познер, остается ментальность жителя нашей страны: «Главная проблема России — это то, что это ещё советская Россия. Люди, которые управляют страной, это советские люди. И этот менталитет является основной проблемой для решения всего остального. Подход определяется этим определенным мировоззрением. Поэтому я не большой оптимист в отношении скорых решений: когда придут другие люди. Тогда и подход к решению будет другим».

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