Владимир Познер проведет телемарафон «Время жить!» в Тюмени

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Телемарафон «Время жить!» существует уже 4 года, в Тюмени будет записан
Просветительская работа в большинстве случаев ведется неэффективно. Придуманный лозунг «Чума ХХ века только пугает людей, не давая новых знаний. В результате этого складывается предубеждение против людей, зараженных ВИЧ. Кроме того, встречаются препятствия со стороны властей, считающих, что проблемы ВИЧ не существует, сказывается отсутствие полового воспитания и общий низкий уровень информированности в обществе. Кроме того, совсем недавно со стороны РПЦ не было никакого понимания. «Кто заболел — это кара божья. Это или наркоман, или человек нетрадиционной сексуальной ориентации, либо
В Тюмени, на взгляд журналиста, очень низкий уровень эффективности при высоких затратах на тестирования. Более 20 млн. рублей в год тратится на выявление наркозависимых. При этом не очень точные тесты выявляют лишь 1%. «Ваш регион мог бы быть пилотным в этом направлении,- посетовал
Главной проблемой России, создающей все остальные проблемы, считает Владимир Познер, остается ментальность жителя нашей страны: «Главная проблема России — это то, что это ещё советская Россия. Люди, которые управляют страной, это советские люди. И этот менталитет является основной проблемой для решения всего остального. Подход определяется этим определенным мировоззрением. Поэтому я не большой оптимист в отношении скорых решений: когда придут другие люди. Тогда и подход к решению будет другим».