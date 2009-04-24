Владимир Познер проведет телемарафон «Время жить!» в Тюмени

Просветительская работа в большинстве случаев ведется неэффективно. Придуманный лозунг «Чума ХХ века только пугает людей, не давая новых знаний. В результате этого складывается предубеждение против людей, зараженных ВИЧ. Кроме того, встречаются препятствия со стороны властей, считающих, что проблемы ВИЧ не существует, сказывается отсутствие полового воспитания и общий низкий уровень информированности в обществе. Кроме того, совсем недавно со стороны РПЦ не было никакого понимания. «Кто заболел — это кара божья. Это или наркоман, или человек нетрадиционной сексуальной ориентации, либо секс-работник . Пускай подыхает. Сейчас они изменили точку зрения, но долгое время было так», — заявил Владимир Познер.