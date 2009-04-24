В Тюмени авто-мошенников станет больше

В компанию «Росстрах» обратился страхователь К., утверждающий, что его автомобиль Nissan Bluebird получил повреждения в ДТП на территории города Тюмени. При анализе представленных страхователем документов подозрение вызвал факт, что авария произошла сразу через несколько дней после заключения договора страхования. А повреждения, причиненные автомобилю при аварии, оказались более существенными, чем должны были быть при такой силе удара; на асфальте не осталось даже следов от тормозных путей.