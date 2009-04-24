В Тюмени авто-мошенников станет больше

В компанию «Росстрах» обратился страхователь К., утверждающий, что его автомобиль Nissan Bluebird получил повреждения в ДТП на территории города Тюмени. При анализе представленных страхователем документов подозрение вызвал факт, что авария произошла сразу через несколько дней после заключения договора страхования. А повреждения, причиненные автомобилю при аварии, оказались более существенными, чем должны были быть при такой силе удара; на асфальте не осталось даже следов от тормозных путей.
Запрос информации в ГИББД выявил, что страхователь и другой участник ДТП ранее имели факты столкновения, в результате которых и получили заявленные ими повреждения. Информация передана в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.
По словам начальника службы экономической безопасности «Росстрах» Сергея Козлова «данный случай — не редкость. Еженедельно в компании регистрируется примерно 20–25% страховых случаев по ОСАГО и до 10% по КАСКО, которые возникают у нас сомнения (в основном,
Что касается случаев, когда страхователь действительно хочет сфальсифицировать факт ДТП, то они не превышают 7% от общего числа заявлений, но в связи с „дырами“ в нашей законодательстве, они далеко не всегда доходят до следствия и суда. Схожая ситуация и в других страховых компаниях.
Кроме того, в связи с введением прямого урегулирования убытков и регистрации мелких происшествий без вызова ГИБДД мы прогнозируем рост число страховых мошенничеств на 20–30%».