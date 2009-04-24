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В Тюмени авто-мошенников станет больше

24 апреля 2009, 11:26
Сотрудниками отдела урегулирования убытков Тюменского филиала «Росстрах» пресечены мошеннические действия со стороны клиента.
Сюжет
Тюмень

В компанию «Росстрах» обратился страхователь К., утверждающий, что его автомобиль Nissan Bluebird получил повреждения в ДТП на территории города Тюмени. При анализе представленных страхователем документов подозрение вызвал факт, что авария произошла сразу через несколько дней после заключения договора страхования. А повреждения, причиненные автомобилю при аварии, оказались более существенными, чем должны были быть при такой силе удара; на асфальте не осталось даже следов от тормозных путей.

Запрос информации в ГИББД выявил, что страхователь и другой участник ДТП ранее имели факты столкновения, в результате которых и получили заявленные ими повреждения. Информация передана в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

По словам начальника службы экономической безопасности «Росстрах» Сергея Козлова «данный случай — не редкость. Еженедельно в компании регистрируется примерно 20–25% страховых случаев по ОСАГО и до 10% по КАСКО, которые возникают у нас сомнения (в основном, из-за необоснованно завышенных смет на ремонт).

Что касается случаев, когда страхователь действительно хочет сфальсифицировать факт ДТП, то они не превышают 7% от общего числа заявлений, но в связи с „дырами“ в нашей законодательстве, они далеко не всегда доходят до следствия и суда. Схожая ситуация и в других страховых компаниях.

Кроме того, в связи с введением прямого урегулирования убытков и регистрации мелких происшествий без вызова ГИБДД мы прогнозируем рост число страховых мошенничеств на 20–30%».

#Новости#Тюмень#Автовладельцы#Мошенничество#Транспорт#Ксения#Общество
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