Медведев определил порядок избрания губернаторов

В документе говорится, что «если после рассмотрения предложения политической партии о кандидатурах ни одна из них не была поддержана президентом РФ, политическая партия вправе не позднее чем через 30 дней со дня уведомления повторно внести предложения не менее чем о трех кандидатурах, которые ранее не рассматривались». Консультации по этим кандидатурам проводятся в срок, не превышающий 20 дней со дня уведомления.