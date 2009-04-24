Медведев определил порядок избрания губернаторов

Документ называется «Об утверждении положения о порядке внесения и рассмотрения предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа госвласти субъекта РФ)», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на
Согласно изменениям в Федеральный закон, подписанный Медведевым в начале апреля, право предлагать кандидатуру губернатора предоставляется политической партии, выигравшей выборы в представительные органы того или иного субъекта РФ.
В нем также оговаривалось, что в случае, если политические партии не воспользовались своим правом внесения предложений о кандидатурах, это право переходит к президенту РФ. В том числе он может предлагать кандидатуры из числа лиц, включенных в федеральный резерв управленческих кадров.
Отметим, в январе на встрече с руководителями парламентских партий Медведев высказал мнение, что наделение политических партий, выигравших региональные выборы, правом предлагать кандидатов на должность глав субъектов РФ позволит избежать кулуарных интриг и «междусобойчика» среди местных политиков.
Также напомним, что на данный момент подавляющее большинство из 83 региональных законодательных собраний имеет «Единая Россия».
В подписанном в пятницу Положении говорится, партия вносит предложения не менее чем о трех кандидатурах, при этом на должность руководителя субъекта федерации не могут быть предложены лица, которые не вправе замещать указанную должность по основаниям, установленным федеральным законом.
«При внесении политической партией предложения о кандидатурах учитывается авторитет и деловая репутация предлагаемых кандидатур, опыт их публичной (государственной и общественной) деятельности», — говорится в документе. Там говорится также, что к предложениям о кандидатурах политические партии вправе приложить иные документы и материалы, характеризующие кандидатов.
Предложения политической партии о кандидатурах вносится не позднее, чем за 90 дней до истечения срока полномочий высшего должностного лица субъекта РФ, а в случае досрочного прекращения таких полномочий — не позднее 30 дней со дня прекращения.
До внесения партией предложений о кандидатурах президент РФ и уполномоченный представитель политической партии проводят консультации по кандидатурам. При этом подобные консультации, отмечается в положении, проводятся не позднее чем за 100 дней до истечения срока полномочий главы субъекта РФ. По поручению президента эти консультации может проводить или руководитель его администрации, или иное должностное лицо администрации главы государства.
Рассмотрение президентом РФ предложения партии о кандидатурах и уведомление о результатах рассмотрения коллегиального постоянно действующего руководящего органа политической партии, внесшего предложения о кандидатурах, осуществляется в срок, не превышающий 30 дней со дня внесения предложения, в случае досрочного прекращения полномочий главы субъекта федерации — в срок, не превышающий 14 дней со дня внесения предложения, подчеркивается в Положении.
В документе говорится, что «если после рассмотрения предложения политической партии о кандидатурах ни одна из них не была поддержана президентом РФ, политическая партия вправе не позднее чем через 30 дней со дня уведомления повторно внести предложения не менее чем о трех кандидатурах, которые ранее не рассматривались». Консультации по этим кандидатурам проводятся в срок, не превышающий 20 дней со дня уведомления.
Президент РФ может определять кандидатуру на должность высшего должностного лица субъекта РФ в случае, если политическая партия, победившая на выборах в этом субъекте, не воспользовалась правом внести кандидатуру на эту должность либо внесла предложения с нарушением требований законодательства.