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Гостей Верхнего Бора ждет Тюменский Авиа-Салон

24 апреля 2009, 10:13
25 апреля на базе отдыха «Верхний Бор» будет проходить Тюменский Авиа-Салон (ТАС).
Сюжет
Отдых

25 апреля на базе отдыха «Верхний Бор» будет проходить Тюменский Авиа-Салон (ТАС).

Воспитанники авиамодельных клубов города представят на суд зрителей свои работы. В рамках выставки, организованной на центральной площади базы, гости смогут не только увидеть различные кордовые и радиоуправляемые модели самолетов, вертолетов, но и узнать о них много нового от их создателей, а также стать свидетелями настоящего авиа-шоу, понаблюдать за воздушными боями.

Хотите выставить свою работу и рассказать о ней — присоединяйтесь!

Параллельно с выставкой будет проводится конкурсная программа «Тюменские АСЫ», в которой любой желающий сможет попробовать создать свою модель космического корабля и осуществить её запуск, все необходимое предоставит «Верхний бор».

Начало мероприятия в 13–00.

Телефон для справок — 77-20-74

#Новости#Отдых#Тюмень#Авиация#Таня#Культура
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