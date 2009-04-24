Гостей Верхнего Бора ждет Тюменский Авиа-Салон

Воспитанники авиамодельных клубов города представят на суд зрителей свои работы. В рамках выставки, организованной на центральной площади базы, гости смогут не только увидеть различные кордовые и радиоуправляемые модели самолетов, вертолетов, но и узнать о них много нового от их создателей, а также стать свидетелями настоящего
Хотите выставить свою работу и рассказать о ней — присоединяйтесь!
Параллельно с выставкой будет проводится конкурсная программа «Тюменские АСЫ», в которой любой желающий сможет попробовать создать свою модель космического корабля и осуществить её запуск, все необходимое предоставит «Верхний бор».
Начало мероприятия в 13–00.
Телефон для справок —