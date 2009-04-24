Гостей Верхнего Бора ждет Тюменский Авиа-Салон

Воспитанники авиамодельных клубов города представят на суд зрителей свои работы. В рамках выставки, организованной на центральной площади базы, гости смогут не только увидеть различные кордовые и радиоуправляемые модели самолетов, вертолетов, но и узнать о них много нового от их создателей, а также стать свидетелями настоящего авиа-шоу , понаблюдать за воздушными боями.