Госдуме предложили полностью запретить продажу пива на массовых мероприятиях

В России предлагают законодательно запретить продажу и распитие пива и алкогольных коктейлей в местах проведения массовых мероприятий. Как сообщает агентство «Интерфакс», автором этой инициативы является председатель подкомитета государственного регулирования рынка подакцизных товаров, депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Звагельский.
В распространенном депутатом
Депутат напоминает, что в настоящее время уже действуют законодательные ограничения на продажу пива в общественных местах, но полагает, что этих мер недостаточно. При этом в законопроекте отмечается, что предлагаемый запрет не относится к пивным фестивалям и выставкам алкогольной продукции.
Запретить продажу пива при проведении
В ноябре 2008 года Звагельский стал инициатором ещё одного антиалкогольного закона. Как сообщало «УралИнформБюро», депутат предлагал заставить производителей алкоголя платить за причинение вреда его потребителям. Однако эта инициатива не получила дальнейшего развития.