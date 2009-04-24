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Госдуме предложили полностью запретить продажу пива на массовых мероприятиях

24 апреля 2009, 08:55
В России предлагают законодательно запретить продажу и распитие пива и алкогольных коктейлей в местах проведения массовых мероприятий. Автором этой инициативы является председатель подкомитета государственного регулирования рынка подакцизных товаров, депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Звагельский.

В России предлагают законодательно запретить продажу и распитие пива и алкогольных коктейлей в местах проведения массовых мероприятий. Как сообщает агентство «Интерфакс», автором этой инициативы является председатель подкомитета государственного регулирования рынка подакцизных товаров, депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Звагельский.

В распространенном депутатом пресс-релизе говорится, что открытое употребление пива на массовых мероприятиях оказывает отрицательное влияние на морально-этический климат в обществе, способствует росту правонарушений и является дурным примером для детей и подростков.

Депутат напоминает, что в настоящее время уже действуют законодательные ограничения на продажу пива в общественных местах, но полагает, что этих мер недостаточно. При этом в законопроекте отмечается, что предлагаемый запрет не относится к пивным фестивалям и выставкам алкогольной продукции.

Запретить продажу пива при проведении культурно-массовых мероприятий Звагельский предложил в середине марта 2009 года в ходе круглого стола с участием депутатов Госдумы и представителей правительства. Как сообщалось на сайте российской правовой газеты «эж-ЮРИСТ», депутат выступает за принятие единого пакета законопроектов, который также предусматривает полный запрет рекламы пива в СМИ и увеличение штрафов за его продажу несовершеннолетним.

В ноябре 2008 года Звагельский стал инициатором ещё одного антиалкогольного закона. Как сообщало «УралИнформБюро», депутат предлагал заставить производителей алкоголя платить за причинение вреда его потребителям. Однако эта инициатива не получила дальнейшего развития.

#Новости#Алкоголь#Россия#Таня#Общество
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