Госдуме предложили полностью запретить продажу пива на массовых мероприятиях

Депутат напоминает, что в настоящее время уже действуют законодательные ограничения на продажу пива в общественных местах, но полагает, что этих мер недостаточно. При этом в законопроекте отмечается, что предлагаемый запрет не относится к пивным фестивалям и выставкам алкогольной продукции.