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Автоспортивные тюменцы провозгласят «Культ асфальта»

24 апреля 2009, 14:09
Любителей автоспортивных соревнований в Тюмени ждет новый праздник! Завтра, 25 апреля в Метелево пройдет конкурс по скоростному вождению автомобиля «Культ асфальта».
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Тюмень

Любителей автоспортивных соревнований в Тюмени ждет новый праздник! Завтра, 25 апреля в Метелево пройдет конкурс по скоростному вождению автомобиля «Культ асфальта». Мероприятие пройдет при поддержке ОО «Тюменская коллегия судей автомобильного и мотоциклетного спорта» и Автошколы РОСТО, а организаторами выступил «Тюменский центр высшего водительского мастерства».

Программа соревнований:

15:30 — Начало регистрации участников, административные и технические проверки.

15:45 — Начало ознакомительных заездов.

17:15 — Окончание регистрации Участников.

17:30 — Окончание ознакомительных заездов.

17:30 — Начало официальных заездов.

20:30 — Окончание заездов.

23:00 — Публикация итоговых результатов, награждение победителей.

Заявочный взнос для участника: 200 руб.

Информация для зрителей:

Вход одного зрителя на территорию автодрома: 50 руб, въезд одного автомобиля на территорию автодрома: 100 руб.

Место проведения: Россия, г. Тюмень, район Воронинские горки, автодром Автошколы РОСТО.

Награждение победителей пройдет в клубе «Абриколь» по адресу: п. Березняки, ул. Центральная, д. 17. Вход для всех — свободный!

Организаторы с нетерпением ждём участников, жителей и гостей города!

#Новости#Автомобили#Тюмень#Конкурсы#Транспорт#Ксения#Общество
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