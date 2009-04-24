Автоспортивные тюменцы провозгласят «Культ асфальта»

Любителей автоспортивных соревнований в Тюмени ждет новый праздник! Завтра, 25 апреля в Метелево пройдет конкурс по скоростному вождению автомобиля «Культ асфальта». Мероприятие пройдет при поддержке
Программа соревнований:
15:30 — Начало регистрации участников, административные и технические проверки.
15:45 — Начало ознакомительных заездов.
17:15 — Окончание регистрации Участников.
17:30 — Окончание ознакомительных заездов.
17:30 — Начало официальных заездов.
20:30 — Окончание заездов.
23:00 — Публикация итоговых результатов, награждение победителей.
Заявочный взнос для участника: 200 руб.
Информация для зрителей:
Вход одного зрителя на территорию автодрома: 50 руб, въезд одного автомобиля на территорию автодрома: 100 руб.
Место проведения: Россия, г. Тюмень, район Воронинские горки, автодром Автошколы РОСТО.
Награждение победителей пройдет в клубе «Абриколь» по адресу: п. Березняки, ул. Центральная, д. 17. Вход для всех — свободный!
Организаторы с нетерпением ждём участников, жителей и гостей города!