Автоспортивные тюменцы провозгласят «Культ асфальта»

Любителей автоспортивных соревнований в Тюмени ждет новый праздник! Завтра, 25 апреля в Метелево пройдет конкурс по скоростному вождению автомобиля «Культ асфальта». Мероприятие пройдет при поддержке ОО «Тюменская коллегия судей автомобильного и мотоциклетного спорта» и Автошколы РОСТО, а организаторами выступил «Тюменский центр высшего водительского мастерства».