«Адмиралъ» стал триумфатором MTV Russia Movie Awards

«Адмиралъ» также был отмечен призом в номинации «Самая зрелищная сцена».
Лучшим зарубежным фильмом была признана картина «Я — Легенда», в которой играл Уилл Смит. Приз в категории «Лучший мультфильм» был присужден анимационной ленте «Мадагаскар 2. Побег в Африку».
Лучший поцелуй продемонстрировали зрителям герои картины «Стиляги» Мэлс (Антон Шагин) и Польза (Оксана Акиньшина). Этот же фильм получил награду в категории «Лучший саундтрек», а также «Лучший злодей».
Киногаджетом года был признан мобильный телефон героя Павла Воли в картине «Платон». «Золотым попкорном» в номинации «Лучшая драка» отмечено контрнаступление советских войск в картине «Мы из будущего».
Лучший трейлер к фильму был сделан создателями картины «Обитаемый остров». Ведущими церемонии были Павел Воля и Ксения Собчак. Напомним, что в этом году лауреатам российской премии MTV впервые вручался традиционный приз — «Золотой попкорн». Ранее победители получали стилизованную кинематографическую хлопушку.