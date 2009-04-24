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«Адмиралъ» стал триумфатором MTV Russia Movie Awards

24 апреля 2009, 13:41
Определились обладатели наград MTV Russia Movie Awards за 2009. Лучшим фильмом была названа картина «Адмиралъ». Сыгравшие в этом фильме Елизавета Боярская и Константин Хабенский удостоены «Золотого попкорна» в номинациях «Лучшая женская» и «Лучшая мужская» роли.

«Адмиралъ» также был отмечен призом в номинации «Самая зрелищная сцена».

Лучшим зарубежным фильмом была признана картина «Я — Легенда», в которой играл Уилл Смит. Приз в категории «Лучший мультфильм» был присужден анимационной ленте «Мадагаскар 2. Побег в Африку».

Лучший поцелуй продемонстрировали зрителям герои картины «Стиляги» Мэлс (Антон Шагин) и Польза (Оксана Акиньшина). Этот же фильм получил награду в категории «Лучший саундтрек», а также «Лучший злодей».

Киногаджетом года был признан мобильный телефон героя Павла Воли в картине «Платон». «Золотым попкорном» в номинации «Лучшая драка» отмечено контрнаступление советских войск в картине «Мы из будущего».

Лучший трейлер к фильму был сделан создателями картины «Обитаемый остров». Ведущими церемонии были Павел Воля и Ксения Собчак. Напомним, что в этом году лауреатам российской премии MTV впервые вручался традиционный приз — «Золотой попкорн». Ранее победители получали стилизованную кинематографическую хлопушку.

#Новости#ТВ#Кино#Таня#Культура
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