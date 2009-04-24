«Адмиралъ» стал триумфатором MTV Russia Movie Awards

Лучший трейлер к фильму был сделан создателями картины «Обитаемый остров». Ведущими церемонии были Павел Воля и Ксения Собчак. Напомним, что в этом году лауреатам российской премии MTV впервые вручался традиционный приз — «Золотой попкорн». Ранее победители получали стилизованную кинематографическую хлопушку.