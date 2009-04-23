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В Тюменской области весеннее половодье пройдет спокойно

23 апреля 2009, 14:49
Согласно прогнозу высших уровней воды в период прохождения, предоставленному Тюменским Гидрометцентром, весеннее половодье в 2009 году пройдет спокойно.

Начиная с 2000 года в области прослеживается тенденция снижения ущербов от наводнений. Это стало результатом как совершенствования деятельности звеньев территориальной подсистемы и органов управления РСЧС, так и повышения степени защищенности населения и территорий от ЧС, вызванных паводками.

В предшествующие годы органами исполнительной власти области, собственниками была проведена большая работа по строительству и реконструкции берегоукрепительных сооружений, защитных противопаводковых дамб, ГТС прудов и водохранилищ, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба МЧС РФ по Тюменской области.

Максимальные прогнозируемые уровни воды весеннего половодья по рекам Иртыш, Тобол, Тура, Ишим ожидается ниже нормы, незначительно выше нормы по рекам Пышма, Исеть, Тавда.

Выход воды на пойму ожидается по рекам Пышма, Исеть, Тавда, Иртыш.

В период похождения весеннего половодья будут затоплены низководные мосты, низкие участки территорий с/х угодий, возможно незначительные подтопления отдельных домов в селе Исетское.

По реке Иртыш на низких участках будут наблюдаться выход воды на пойму с незначительным затоплением с/х угодий на участке от села Уват до села Демьянское.

На всем протяжении реки Ишим от границы с Республикой Казахстан до устья, выхода вод на пойму не ожидается.

#Новости#Тюменская область#МЧС#Вода#Ксения#Общество
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