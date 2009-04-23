В Тюменской области весеннее половодье пройдет спокойно

Начиная с 2000 года в области прослеживается тенденция снижения ущербов от наводнений. Это стало результатом как совершенствования деятельности звеньев территориальной подсистемы и органов управления РСЧС, так и повышения степени защищенности населения и территорий от ЧС, вызванных паводками.