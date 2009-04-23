В Тюменской области весеннее половодье пройдет спокойно

Начиная с 2000 года в области прослеживается тенденция снижения ущербов от наводнений. Это стало результатом как совершенствования деятельности звеньев территориальной подсистемы и органов управления РСЧС, так и повышения степени защищенности населения и территорий от ЧС, вызванных паводками.
В предшествующие годы органами исполнительной власти области, собственниками была проведена большая работа по строительству и реконструкции берегоукрепительных сооружений, защитных противопаводковых дамб, ГТС прудов и водохранилищ, сообщает Nashgorod.ru
Максимальные прогнозируемые уровни воды весеннего половодья по рекам Иртыш, Тобол, Тура, Ишим ожидается ниже нормы, незначительно выше нормы по рекам Пышма, Исеть, Тавда.
Выход воды на пойму ожидается по рекам Пышма, Исеть, Тавда, Иртыш.
В период похождения весеннего половодья будут затоплены низководные мосты, низкие участки территорий
По реке Иртыш на низких участках будут наблюдаться выход воды на пойму с незначительным затоплением
На всем протяжении реки Ишим от границы с Республикой Казахстан до устья, выхода вод на пойму не ожидается.