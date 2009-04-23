Кованые изделия: советы тюменским покупателям

2. Также нужно обращать внимание на слишком низкие цены, как бы не пришлось переплатить. Известно много случаев, когда людям, решившимся на работу с частниками по заниженным ценам, приходилось через год-два перекрашивать такие изделия как ворота, заборы, ограждения. Стоимость демонтажа, монтажа, пескоструйной обработки и перекраски изделия покрытого полимерно-порошковой краской составляет от 40 до 50% стоимости нового изделия. Средняя цена изготовления кованых ворот в Тюмени на апрель 2009 года составляет 4 500 — 5 500 руб./м2., но встречаются организации, предлагающие изготовление за 1 800 руб./м2. При том, что эта цена ниже закупочной стоимости металла, остается только догадываться какого качества и из какого материала будет изготовлено данное изделие.