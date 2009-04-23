Кованые изделия: советы тюменским покупателям

В настоящее время рынок производства кованых изделий в Тюмени представлен множеством фирм. Выбрать среди них достойную порой представляет довольно сложную задачу. Но есть несколько советов:
1. Позвоните по рекламному телефону и задайте несколько вопросов. Вы должны получить чёткие и исчерпывающие ответы (стоимость м2, стоимость того или иного вида окраски, стоимость монтажа, порядок проведения работ). Если нет — не теряйте времени и продолжайте поиски. С другой стороны назвать точную стоимость изготовления и монтажа интересуемого изделия, не побывав на объекте Заказчика, не представляется возможным. И если Вам по телефону говорят окончательную стоимость интересуемых изделий до выезда на замеры — это должно Вас насторожить.
2. Также нужно обращать внимание на слишком низкие цены, как бы не пришлось переплатить. Известно много случаев, когда людям, решившимся на работу с частниками по заниженным ценам, приходилось через
Известны случаи, когда такие технически сложные изделия, как ворота, изготавливались из неподходящего профиля. Каркас ворот зашитых листом должен производиться минимум из профильной трубы сечением 40×20 мм. В коттеджных поселках в пригороде Тюмени встречаются ворота, изготовленные из профильной трубы сечением 20×20 мм. Естественно, в условиях сибирского климата такое изделие прослужит всего 1,5–2 года.
Но самое неприятное, что может случиться при работе с малоизвестными фирмами и частниками (и такие случаи имеются) — это незавершенные работы. С началом финансового кризиса в конце
3. Необходимым условием работы серьёзной организации является наличие грамотных и добросовестных
4. Ну и конечно, нужно заключать договор, в котором будет представлен эскиз изделия, будут четко прописаны сроки изготовления, все материалы, используемые в производстве, метод окраски и нюансы монтажа.
Многие кузнечные фирмы не включают в стоимость изготовления обработку сварочных швов, грунтование перед окраской, качественную краску. Все это — за дополнительные деньги. Но ведь без этих условий кованое изделие нельзя назвать красивым или качественным.