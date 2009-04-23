Геологи выявили скрытую опасность вулканических извержений

Об этом сообщает новостная служба Nature News, а статья ученых появилась в журнале Geology.
В рамках исследования геологи вычислили количество углекислого газа, которое выделяется при нагреве осадочной породы доломита. Они выяснили, что один килограмм доломита способен выделить в атмосферу около 240 граммов данного парникового газа. Кроме этого CO2 выделяется и при нагреве различных видов мрамора, в результате чего в воздух попадает 220–290 граммов газа на один килограмм породы.
По словам исследователей, новые данные указывают, что в результате одного извержения нагретые породы могут выбрасывать в атмосферу углекислого газа в 3–8 раз больше, чем выбрасывает само извержение. Отметим, что в среднем в год в результате извержений в атмосферу попадает 130–230 миллионов тонн парникового газа.
Полученные результаты исследователи применили для выяснения роли вулканов в вымирании видов, которое произошло в середине Пермского периода примерно 260 миллионов лет назад. Согласно одной из теорий, организмы погубила серия извержений, произошедших на территории современного Китая.
Ученым удалось установить, что в результате вулканической активности только от нагрева пород в атмосферу попало от 61 до 145 триллионов тонн углекислого газа. По предыдущим оценкам, в результате извержений в воздух выделилось 16,8 триллиона тонн газа. Для сравнения, суммарный выброс
По словам ученых, новые результаты указывают на то, что объявлять причиной того или иного массового вымирания видов (которых за историю было достаточно много) вулканы следует осторожно, поскольку эффект зависит не только от продолжительности активности, но и от окружающей местности.