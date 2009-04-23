Геологи выявили скрытую опасность вулканических извержений

По словам исследователей, новые данные указывают, что в результате одного извержения нагретые породы могут выбрасывать в атмосферу углекислого газа в 3–8 раз больше, чем выбрасывает само извержение. Отметим, что в среднем в год в результате извержений в атмосферу попадает 130–230 миллионов тонн парникового газа.