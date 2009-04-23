Более 40% допризывников сейчас не годны к службе в армии, заявил Медведев

Он напомнил, что согласно утвержденной военной стратегии комплектование армии и флота до 2020 года остается смешанным, передает ИТАР-ТАСС . «Причем трое из четырех военнослужащих подлежат набору на основании призыва. И именно от их физической выносливости, от уровня ответственности, уровня образования будет зависеть, смогут ли они работать на современной технике, достойно переносить трудности воинской службы и быть готовыми к тем угрозам, с которыми сталкивается наша страна и на которые должна отвечать армия», — подчеркнул Медведев.