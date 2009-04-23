Более 40% допризывников сейчас не годны к службе в армии, заявил Медведев

«Известно, что есть проблемы с наличием подготовленных к военной службе молодых людей. Их становится не больше, а, к сожалению, меньше», — констатировал глава государства, открывая в среду заседание президиума Госсовета, посвященное совершенствованию системы допризывной подготовки молодежи.
Он напомнил, что согласно утвержденной военной стратегии комплектование армии и флота до 2020 года остается смешанным, передает
В этой связи он заявил о необходимости создания действенной современной системы допризывной подготовки молодежи. «Чтобы её создать, нужны комплексные многоплановые решения, необходима нормальная координация деятельности федеральных ведомств, регионов, муниципалитетов, учебных заведений и общественных организаций», — сказал Верховный главнокомандующий.
Дмитрий Медведев также считает, что для преодоления негативного отношения молодежи к воинской службе необходимо менять не только систему
«Не секрет, что у многих школьников сложилось негативное представление о военной службе. Они просто зачастую боятся идти служить в армию, на флот», — приводит «Интерфакс» слова президента РФ. По его мнению, такое отношение необходимо менять, «как, собственно, в ходе службы, так и до нее, в том числе с использованием возможностей средств массовой информации». «Но самое главное — мы должны менять реальную ситуацию, чтобы она не была пугающей», — подчеркнул Медведев.
Он отметил, что во многих регионах накоплен полезный опыт работы в этой сфере, и предложил разработать и принять региональные программы допризывной подготовки молодежи с финансированием, в том числе, за счет региональных бюджетов. При этом Медведев предложил оценивать эффективность деятельности исполнительной власти, в том числе и по показателям подготовленности молодежи к военной службе.