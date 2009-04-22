В Тюмени гражданин Беларуси обвиняется в убийстве шести человек

Через некоторое время о преступлении стало известно сотрудникам правоохранительных органов. По факту разбойного нападения и убийства было возбуждено уголовное дело, по подозрению в совершении которого задержан Александр Ханов. В том же году следствие по делу завершено и злоумышленник приговорён к лишению свободы за пособничество в убийстве и разбойном нападении.