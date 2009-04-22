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В Тюмени гражданин Беларуси обвиняется в убийстве шести человек

22 апреля 2009, 14:49
Отделом по расследованию особо важных дел привлечён к уголовной ответственности 53-летний Николай Ханов, обвиняемый в совершении нескольких убийств и разбойном нападении.
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Тюмень

Как установлено следствием, осенью 1998 года гражданин Республики Беларусь Ханов прибыл в Тюмень навестить своих родителей и безработного младшего брата Александра. По приезду в областной центр Ханов узнал, что его родственник женат на тюменке, занимающейся торговлей наркотиков.

В ноябре 1998 года братьям стало известно о том, что в Тюмень приехали двое наркокурьеров — граждане Республики Кыргызстан, у которых при себе должна быть крупная сумма денег. Решив завладеть деньгами, родственники разработали преступный план, согласно которому Александр Ханов должен был отвлекать внимание приезжих, а Николай застрелить их из имевшегося у него пистолета.

Реализуя преступный план, утром 15 ноября братья прибыли к частному дому по ул. Большая Заречная Тюмени, принадлежащему знакомой супруги Александра Ханова, где находились наркоторговцы. В это же время к дому подъехали ещё трое граждан Киргизии — адвокат и двое наркокурьеров.

Мгновенно изменив разработанный план, братья под обманным предлогом привезли двоих киргизов в садоводческое общество «Яровское» в п. Яр Тюменского района, где убили их. Не найдя денег, злоумышленники закопали трупы и, завладев автомашиной ВАЗ-21093, вернулись в Тюмень, чтобы продолжить реализацию преступного плана.

Александр выманил одного из наркокурьеров из жилища, предложив съездить в центральную часть города, а оставшийся в доме Николай Ханов несколькими выстрелами убил адвоката, наркоторговца, а через некоторое время и вернувшегося с братом сообщника. Закопав трупы в подполье, родственники обыскали дом, но не найдя ни денег, ни наркотиков, скрылись с места происшествия.

Через некоторое время о преступлении стало известно сотрудникам правоохранительных органов. По факту разбойного нападения и убийства было возбуждено уголовное дело, по подозрению в совершении которого задержан Александр Ханов. В том же году следствие по делу завершено и злоумышленник приговорён к лишению свободы за пособничество в убийстве и разбойном нападении.

В ходе следствия Ханов не выдал своего брата, однако сотрудникам уголовного розыска стало достоверно известно о причастности последнего к совершению преступления. Николай Ханов, узнав, что его брат задержан, скрылся от правосудия в Республике Беларусь, гражданином которой являлся.

Спустя год Ханов узнал, что о его причастности к убийству адвоката и наркокурьеров известно 17-летней дочери жены его брата. С целью сокрытия ранее совершённых преступлений Ханов решил убить её, для чего осенью 1999 года обманным путём вывез в п. Демьянка Уватского района, где удушил и закопал в районе садоводческого общества «Северный». После этого Ханов вновь скрылся на территории Республики Беларусь.

Несмотря на это работа по розыску Ханова продолжалась. В октябре 2008 года он был задержан в г. Смоленске и доставлен к следователю. По решению суда, рассмотревшего мотивированное ходатайство следователя, Ханов заключён под стражу.

В кратчайшие сроки следователем проведен большой объём работы — организованы и проведены осмотры мест происшествия и проверки показаний на местах с участием Ханова, допрошены свидетели, назначены и проведены экспертизы.

Благодаря кропотливой и целенаправленной работе, следователем был собран достаточный объём доказательств, что позволило предъявить Ханову обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство шести лиц), п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем), п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое с целью скрыть другое преступление) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших).

В настоящее время следствие по уголовному делу завершается, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области. В ближайшее время Ханов приступит к ознакомлению с материалами уголовного дела.

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