В России сокращается число случаев наркомании среди подростков

«С 2007 года наблюдается тенденция снижения распространенности наркомании среди подростков, — сообщила Кривонос. — На конец 2008 года было зарегистрировано 1,5 тыс. наркозависимых подростков, что на три процента ниже, чем за аналогичный период 2007 года». При этом, по её словам, структура зависимости не изменилась, примерно 87 проц. случаев приходится на зависимость от опиатов, на втором месте зависимость от наркотиков каннабисной группы. В целом на конец 2008 года, по данным Кривонос, в России было зарегистрировано 550 тыс. потребителей наркотиков, из них 350 тыс. — больных наркоманией.