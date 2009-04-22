В России сокращается число случаев наркомании среди подростков

«С 2007 года наблюдается тенденция снижения распространенности наркомании среди подростков, — сообщила Кривонос. — На конец 2008 года было зарегистрировано 1,5 тыс. наркозависимых подростков, что на три процента ниже, чем за аналогичный период 2007 года». При этом, по её словам, структура зависимости не изменилась, примерно 87 проц. случаев приходится на зависимость от опиатов, на втором месте зависимость от наркотиков каннабисной группы. В целом на конец 2008 года, по данным Кривонос, в России было зарегистрировано 550 тыс. потребителей наркотиков, из них 350 тыс. — больных наркоманией.
Пик заболеваемости наркомании в России, по словам Ольги Кривонос, пришелся на 2000 год, когда было выявлено почти 73 тыс. больных. «С 2002 года мы наблюдаем выраженную динамику к снижению этого показателя. Чтобы укрепить данную тенденцию, по её мнению, необходимо «выработать с правоохранительными органами, образовательными учреждениями и общественными организациями план дальнейших действий». В эту программу в первую очередь должны войти мероприятия по первичной профилактике наркомании и медикосоциальной реабилитации больных.
Ольга Кривонос напомнила, что в Минздравсоцразвития разработан комплексный подход по этому вопросу в рамках нацпроекта «Здоровье», где большое внимание уделяется формированию здорового образа жизни и ценности семьи у молодого поколения.