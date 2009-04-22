Тюменцы будут плакать из-за берез

Как рассказали корреспонденту Nashgorod.ru сотрудники местного центра аллергии и астмы «Парацельс», пыльца особенно опасна в городе, поскольку связывается с дымом и другими негативными образованиями окружающей среды.
В опасный период аллергологи советуют горожанам носить защитные очки, промывать нос и горло после похода на улицу, закрывать окна в помещениях и в машине, постараться не выезжать за город.
Отметим, что особенно активно березы начинают опыляться раз в 4 года. При этом, опасный период приходится как раз на