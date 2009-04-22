Тюменцы будут плакать из-за берез

Отметим, что особенно активно березы начинают опыляться раз в 4 года. При этом, опасный период приходится как раз на 2009-й год. Однако аллергологи отмечают, что активное опыление деревьев может наблюдаться два года подряд. В прошлом году из-за холодной погоды весна прошла довольно спокойно.