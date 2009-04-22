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Тюменцы будут плакать из-за берез

22 апреля 2009, 12:50
В ближайшее время тюменцы, особенно аллергики, могут пострадать из-за активного опыления берез. Распространение пыльцы деревьев в нашем городе ожидается уже на днях.

Как рассказали корреспонденту Nashgorod.ru сотрудники местного центра аллергии и астмы «Парацельс», пыльца особенно опасна в городе, поскольку связывается с дымом и другими негативными образованиями окружающей среды. Из-за активного опыления у тюменцев могут появиться такие симптомы, как слезоточивость, конъюнктивит, ощущение песка в глазах, насморк. Более серьезные реакции организма могут появиться у аллергиков (например, приступ астмы).

В опасный период аллергологи советуют горожанам носить защитные очки, промывать нос и горло после похода на улицу, закрывать окна в помещениях и в машине, постараться не выезжать за город.

Отметим, что особенно активно березы начинают опыляться раз в 4 года. При этом, опасный период приходится как раз на 2009-й год. Однако аллергологи отмечают, что активное опыление деревьев может наблюдаться два года подряд. В прошлом году из-за холодной погоды весна прошла довольно спокойно.

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