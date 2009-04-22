Тоболяки увидят документальный фильм «Ермак и Кучум»

Администрация города Тобольска, в лице комитета по туризму, совместно с Общественным благотворительным фондом «Возрождение Тобольска» и Тобольским Драматическим театром им.
Фильм был снят по заказу Министерства культуры РФ в мае 2007 года на территории города Тобольска.
В рамках данного мероприятия пройдет встреча с режиссером фильма, художественным руководителем и директором студии «Уралфильм», заслуженным деятелем искусств РФ Львом Леонидовичем Ефимовым.
Демонстрация фильма состоится 29 апреля 2009 года в 12.00 часов в здании Тобольского Драматического театра им.