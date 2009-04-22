Тоболяки увидят документальный фильм «Ермак и Кучум»

Администрация города Тобольска, в лице комитета по туризму, совместно с Общественным благотворительным фондом «Возрождение Тобольска» и Тобольским Драматическим театром им. П. П. Ершова проводит демонстрацию документального фильма из исторического цикла студии «Уралфильм» (г. Екатеринбург) под названием «Ермак и Кучум».