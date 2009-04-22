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Тоболяки увидят документальный фильм «Ермак и Кучум»

22 апреля 2009, 14:27
Администрация города Тобольска проводит демонстрацию документального фильма из исторического цикла студии «Уралфильм» под названием «Ермак и Кучум».

Администрация города Тобольска, в лице комитета по туризму, совместно с Общественным благотворительным фондом «Возрождение Тобольска» и Тобольским Драматическим театром им. П. П. Ершова проводит демонстрацию документального фильма из исторического цикла студии «Уралфильм» (г. Екатеринбург) под названием «Ермак и Кучум».

Фильм был снят по заказу Министерства культуры РФ в мае 2007 года на территории города Тобольска.

В рамках данного мероприятия пройдет встреча с режиссером фильма, художественным руководителем и директором студии «Уралфильм», заслуженным деятелем искусств РФ Львом Леонидовичем Ефимовым.

Демонстрация фильма состоится 29 апреля 2009 года в 12.00 часов в здании Тобольского Драматического театра им. П. П. Ершова.

#Новости#История#Таня#Культура
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