Тело погибшего в Египте российского туриста нашли скалолазы-любители

В свою очередь, коллега Лисичкина Александр Демянюк рассказал «Комсомольской правде», что они раздобыли снаряжение и начали собственную поисковую операцию 20 апреля: «Мы просто подумали, куда бы мог пойти мальчик, который увлекался фотографией. Там есть место, откуда можно сделать лучшие фотографии монастыря Святой Катерины, место это очень опасное, без страховки там делать нечего. Египетские военные не могли его там найти, потому что у них нет альпинистского снаряжения. Собравшиеся рядом бедуины кричали, что мы зря теряем время, его там нет. Но мы все равно пошли».