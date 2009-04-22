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Тело погибшего в Египте российского туриста нашли скалолазы-любители

22 апреля 2009, 13:31
Тело погибшего в Египте туриста Бориса Максимова обнаружили русские альпинисты, а не египетские спасатели, как сообщалось ранее.
Сюжет
Туризм

Как отмечает агентство, тело Бориса Максимова, пропавшего в ночь на 15 апреля 2009 года в районе горы Моисея на Синайском полуострове, нашли русские инструкторы по виндсерфингу и скалолазы-любители из Дахаба (курорт в 100 километрах к северу от Шарм-эль-Шейха) Александр Демянюк и Евгений Лисичкин. Собрать необходимое снаряжение помогла русская община Дахаба. Альпинисты утверждают, что египетские спасатели не проявили должного внимания к данному происшествию.

Во вторник, 21 апреля, СМИ растиражировали информацию о том, что поисковая операция была осуществлена силами египетских спасателей, которые и обнаружили тело в узком ущелье, куда 18-летний Максимов сорвался с 250-метровой высоты. По ходу операции у египтян возникли сложности с подъемом тела на поверхность: об этом передавали российские и египетские телеканалы.

Евгений Лисичкин заявил 22 апреля написал в своем блоге, что возмущен этим «колоссальным враньем».

В свою очередь, коллега Лисичкина Александр Демянюк рассказал «Комсомольской правде», что они раздобыли снаряжение и начали собственную поисковую операцию 20 апреля: «Мы просто подумали, куда бы мог пойти мальчик, который увлекался фотографией. Там есть место, откуда можно сделать лучшие фотографии монастыря Святой Катерины, место это очень опасное, без страховки там делать нечего. Египетские военные не могли его там найти, потому что у них нет альпинистского снаряжения. Собравшиеся рядом бедуины кричали, что мы зря теряем время, его там нет. Но мы все равно пошли».

Также Демянюк заявил, что они «увидели Бориса ещё сверху, сразу было понятно, что парень уже мертв… Я позвонил консулу, сообщил о том, что мы нашли тело. Потом спустились к нему… Мы объяснили властям, как поднять тело наверх».

Напомним, Борис Максимов приехал в Египет из Красноярска вместе с матерью Светланой Максимовой 12 апреля на 10 дней. Вечером 14 апреля он отправился на ночную экскурсию на Гору Моисея вместе с ещё шестью туристами. К туристическому автобусу Максимов не вернулся.

После этого мать погибшего Светлана Максимова, которая сейчас находится в реанимации из-за сердечного приступа, обратилась в полицию, где её заявление приняли спустя сутки. Поисковая операция, организованная полицией результатов не дала, и 19 апреля к поискам подключился вертолет египетских ВВС.

Отметим, что все это происходило на фоне споров о том, кто должен оплачивать работу пилотов. Сообщалось, что турфирма, услугами которой воспользовались российские туристы, отказалась платить за поиски. В итоге деньги были собраны силами родственников Максимова. Позже египетские власти пообещали вернуть деньги Светлане Максимовой.

По последней информации, тело юноши уже доставлено в больницу, где находится его мать, для официального опознания, но Светлана Максимова не может принять участие в опознании из-за плохого самочувствия. Предварительно Бориса Максимова уже опознали по личным вещам.

#Новости#Трагедии#Египет#Туризм#Ксения#Общество
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