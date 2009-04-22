Студенты Нефтегаза решили проблему пробок на улице Советской

Решить проблему одного из самых загруженных районов Тюмени, улиц Профсоюзная — Володарского — 8-го марта — Советская, взялись студентки специальности «Эксплуатация автомобильного транспорта» Долингер Алена и Степанова Вера. Морально устаревшее проектирование на этом участке приводит к тому, что водители оставляют машины на тротуарах, беспорядочно паркуют их, вытесняя пешеходов на проезжую часть. Студентки предложили ввести одностороннее движение на улице Хохрякова в сторону улицы 8-го марта и по улице Советской до пересечения с улицей Орджоникидзе. С улицы Хохрякова на улицу Профсоюзную уже запрещен поворот налево, заметили девушки. По их расчетам, после такой организации движения на улице Хохрякова освободится 160 парковочных мест, на улицах Володарского и Советской, при расположении автомобилей под углом будет ещё 20 мест. Кроме того, будет облегчен доступ к учреждениям и значительно увеличится пропускная способность улиц.