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Студенты Нефтегаза решили проблему пробок на улице Советской

22 апреля 2009, 15:49
Вторая региональная научно-практическая конференция учащихся и студентов «Безопасность дорожного движения» состоялась 21 апреля 2009 года в Институте транспорта ТюмГНГУ.
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Тюмень

Ситуация на дорогах вынуждает говорить об этой проблеме, пояснил корреспонденту Nashgorod.ru Илья Анисимов, заместитель директора Института Транспорта по научной работе.

Студенты специальности «Безопасность дорожного движения» и учащиеся школ обратили внимание на такие вопросы, как пробки, организация и соблюдение правил дорожного движения. Помимо изучения иностранного опыта в данных вопросах, некоторые участники конференции представили собственные разработки. К примеру, брат и сестра Юлдашевы из янтыковской средней школы предоставили макеты реконструкции деталей легковых автомобилей. Ришат предложил использовать амортизирующие элементы в бампере автомобиля, а Гузель изготовила макет встроенного в заднее сидение детского автокресла.

Проблемой нерегулируемых пешеходных переходов заинтересовалась студентка лицея ТюмГНГУ Ксения Кокорина. Именно на «зебрах», не сопровождаемых светофорами и не освещенных, чаще всего сбивают людей. Ксения предложила снабдить такие переходы фонарями с датчиками, реагирующими на движение. Стоимость каждого устройства составит 246 000 рублей. Стоимость спасенных жизней будет гораздо выше, ведь социально-экономический ущерб государству ежегодно от таких аварий оценивается в 57- млн рублей.

Решить проблему одного из самых загруженных районов Тюмени, улиц Профсоюзная — Володарского — 8-го марта — Советская, взялись студентки специальности «Эксплуатация автомобильного транспорта» Долингер Алена и Степанова Вера. Морально устаревшее проектирование на этом участке приводит к тому, что водители оставляют машины на тротуарах, беспорядочно паркуют их, вытесняя пешеходов на проезжую часть. Студентки предложили ввести одностороннее движение на улице Хохрякова в сторону улицы 8-го марта и по улице Советской до пересечения с улицей Орджоникидзе. С улицы Хохрякова на улицу Профсоюзную уже запрещен поворот налево, заметили девушки. По их расчетам, после такой организации движения на улице Хохрякова освободится 160 парковочных мест, на улицах Володарского и Советской, при расположении автомобилей под углом будет ещё 20 мест. Кроме того, будет облегчен доступ к учреждениям и значительно увеличится пропускная способность улиц.

Как пояснил Илья Анисимов, вторая конференция проходит уже в штатном режиме, и есть вероятность того, что некоторые интересные доклады могут быть приняты для внедрения в городе сотрудниками ГИБДД.

#Новости#Тюмень#Правила дорожного движения#Транспорт#Ксения#Общество
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