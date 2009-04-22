Студенты Нефтегаза решили проблему пробок на улице Советской

Ситуация на дорогах вынуждает говорить об этой проблеме, пояснил корреспонденту Nashgorod.ru Илья Анисимов, заместитель директора Института Транспорта по научной работе.
Студенты специальности «Безопасность дорожного движения» и учащиеся школ обратили внимание на такие вопросы, как пробки, организация и соблюдение правил дорожного движения. Помимо изучения иностранного опыта в данных вопросах, некоторые участники конференции представили собственные разработки. К примеру, брат и сестра Юлдашевы из янтыковской средней школы предоставили макеты реконструкции деталей легковых автомобилей. Ришат предложил использовать амортизирующие элементы в бампере автомобиля, а Гузель изготовила макет встроенного в заднее сидение детского автокресла.
Проблемой нерегулируемых пешеходных переходов заинтересовалась студентка лицея ТюмГНГУ Ксения Кокорина. Именно на «зебрах», не сопровождаемых светофорами и не освещенных, чаще всего сбивают людей. Ксения предложила снабдить такие переходы фонарями с датчиками, реагирующими на движение. Стоимость каждого устройства составит 246 000 рублей. Стоимость спасенных жизней будет гораздо выше, ведь
Решить проблему одного из самых загруженных районов Тюмени, улиц Профсоюзная — Володарского —
Как пояснил Илья Анисимов, вторая конференция проходит уже в штатном режиме, и есть вероятность того, что некоторые интересные доклады могут быть приняты для внедрения в городе сотрудниками ГИБДД.