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Открылась Мировая цифровая библиотека

22 апреля 2009, 09:44
Мировая цифровая библиотека (World Digital Library) заработала по адресу www.wdl.org в обещанный организаторами день - 21 апреля. Проект, в котором представлены культурные достижения разных народов мира, финансировался пулом спонсоров, среди которых значатся компании Google и Microsoft.

Формированием World Digital Library занимались организации из 19 стран мира, в том числе Российская национальная и Российская государственная библиотеки.

Библиотека работает на 7 языках (английский, французский, арабский, китайский, русский, португальский и испанский), но виртуальные экспонаты в ней представлены на 40 языках.

Для первой фазы проекта оцифровано около 1200 документов, в том числе рукописные и печатные книги, журналы, фотографии, аудиозаписи, старые кинохроники. Тематика объектов простирается от арабских математических текстов до японского романа "Гэндзи моноготари". Документы можно смотреть постранично, увеличивать и уменьшать изображение; некоторые объекты доступны для скачивания в форматах PDF или TIFF.

В российском блоке библиотеки можно ознакомиться с набором открыток 1856 года, где каждая карточка посвящена одной из провинций Российской империи. На открытках напечатаны сведения о каждом крае, перечислены крупнейшие города, приведены типичные костюмы жителей. Также в российском разделе оказались старинные карты, железнодорожные путеводители, описания некоторых городов - всего около 90 объектов.

Главная задача Мировой цифровой библиотеки - образовательная. Создатели проекта считают, что он должна предоставлять максимально широкий доступ к культурным ресурсам разных стран.

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