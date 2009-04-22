Открылась Мировая цифровая библиотека

Формированием World Digital Library занимались организации из 19 стран мира, в том числе Российская национальная и Российская государственная библиотеки.
Библиотека работает на 7 языках (английский, французский, арабский, китайский, русский, португальский и испанский), но виртуальные экспонаты в ней представлены на 40 языках.
Для первой фазы проекта оцифровано около 1200 документов, в том числе рукописные и печатные книги, журналы, фотографии, аудиозаписи, старые кинохроники. Тематика объектов простирается от арабских математических текстов до японского романа "Гэндзи моноготари". Документы можно смотреть постранично, увеличивать и уменьшать изображение; некоторые объекты доступны для скачивания в форматах PDF или TIFF.
В российском блоке библиотеки можно ознакомиться с набором открыток 1856 года, где каждая карточка посвящена одной из провинций Российской империи. На открытках напечатаны сведения о каждом крае, перечислены крупнейшие города, приведены типичные костюмы жителей. Также в российском разделе оказались старинные карты, железнодорожные путеводители, описания некоторых городов - всего около 90 объектов.
Главная задача Мировой цифровой библиотеки - образовательная. Создатели проекта считают, что он должна предоставлять максимально широкий доступ к культурным ресурсам разных стран.