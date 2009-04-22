Открылась Мировая цифровая библиотека

В российском блоке библиотеки можно ознакомиться с набором открыток 1856 года, где каждая карточка посвящена одной из провинций Российской империи. На открытках напечатаны сведения о каждом крае, перечислены крупнейшие города, приведены типичные костюмы жителей. Также в российском разделе оказались старинные карты, железнодорожные путеводители, описания некоторых городов - всего около 90 объектов.