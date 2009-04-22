Бухгалтер Тобольской фабрики косторезных изделий обвиняется в хищении

Прокуратурой Тобольска направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера ЗАО «Тобольская фабрика художественных косторезных изделий» 55-летней Антонины Ерохиной, обвиняемой в мошенничестве.
Как установило следствие, в 2004 году Ерохина в должности главного бухгалтера Тобольской фабрики художественных косторезных изделий разработала преступный план по завладению денежными средствами работников фабрики, а также жителей Тобольска и Тобольского района. Используя свое служебное положение и авторитет, главный бухгалтер неоднократно предлагала работникам предприятия и местным жителям оформить в банках кредитные договоры, а полученные деньги передать ей. При этом Ерохина вводила граждан в заблуждение и заверяла, что кредиты будет погашать лично, а деньги пойдут на нужды фабрики.
Для облегчения рабочим получения в банке денежных средств Ерохина изготавливала им фиктивные справки о высоких доходах. Гражданам, не являвшимся работниками фабрики, главный бухгалтер выдавала липовые справки о том, что они трудятся на фабрике и получают хорошую зарплату. Фальшивые документы аферистка заверяла поддельной печатью ЗАО «Тобольская фабрика художественных косторезных изделий».
По данным следствия от действий мошенницы в период с июня 2004 года по июнь 2008 года пострадало 105 лиц. Общий размер похищенных денежных средств составил более 14 млн. рублей.
Кроме того, Ерохина в период с октября 2005 года по сентябрь 2008 года из кассы фабрики присвоила свыше 5 млн. рублей.
Махинации вскрылись в июле 2008 года, когда из банка на фабрику пришло письмо о неисполнении работниками фабрики обязательств по возврату взятых кредитов. Обманутые люди обратились в правоохранительные органы с заявлением о привлечении Ерохиной к уголовной ответственности.
В ходе следствия Антонине Ерохиной предъявлено обвинение по ч.3 ст. 159 (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения), ч.3 ст. 160 (присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения) и ч.1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа и его сбыт). Мошенница уволена с работы. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
После утверждения прокуратурой Тобольска обвинительного заключения материалы уголовного дела в количестве 32 томов направлены в Тобольский городской суд для рассмотрения по существу.