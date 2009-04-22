Бухгалтер Тобольской фабрики косторезных изделий обвиняется в хищении

Как установило следствие, в 2004 году Ерохина в должности главного бухгалтера Тобольской фабрики художественных косторезных изделий разработала преступный план по завладению денежными средствами работников фабрики, а также жителей Тобольска и Тобольского района. Используя свое служебное положение и авторитет, главный бухгалтер неоднократно предлагала работникам предприятия и местным жителям оформить в банках кредитные договоры, а полученные деньги передать ей. При этом Ерохина вводила граждан в заблуждение и заверяла, что кредиты будет погашать лично, а деньги пойдут на нужды фабрики.