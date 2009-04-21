ТюмГУ устроит абитуриентам "университетское приключение"

В ходе состязания, командам предстоит выполнить множество творческих и интеллектуальных заданий, а венцом мероприятия станет мини-концерт перед главным корпусом ТюмГУ. Концерт начнется в 12.00, во время него будут подведены итоги игры, все члены команды-победителя, будут награждены нетбуками ASUS, а призеры - mp3-плеерами.