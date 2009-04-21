ТюмГУ устроит абитуриентам "университетское приключение"

26 апреля 2009 года Тюменский государственный университет проводит интеллектуальную игру «Университетское приключение «Сквозь тернии к звездам». Участниками данной игры станут команды учеников 11 классов средних школ и выпускников ССУЗов города Тюмени и Тюменской области. Старт игры будет дан в 10.00 минут 26 апреля 2009 года от главного корпуса ТюмГУ.
В ходе состязания, командам предстоит выполнить множество творческих и интеллектуальных заданий, а венцом мероприятия станет мини-концерт перед главным корпусом ТюмГУ. Концерт начнется в 12.00, во время него будут подведены итоги игры, все члены команды-победителя, будут награждены нетбуками ASUS, а призеры - mp3-плеерами.
Для того, чтобы принять участие в игре командам необходимо подать свои заявки до 20:00 24 апреля 2009 года. Подробности на сайте .