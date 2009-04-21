Как власти спасают народ от кризиса: гуси, метла и конопля

У губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя своя панацея от кризиса: глава региона заявил, что "надо возобновлять сбор дикоросов и грибов". "Вон у нас один предприниматель 180 тонн грибов собрал, обработал и продал за границу. Можем собирать, кормить себя и других", - рассказал Россель. А чтобы народ "шел в леса", губернатор предложил отменить пособия по безработице: "Нужно ввести правило: предложили (на бирже труда) человеку работу раз, предложили другой, если он на нее не идет, то нужно снять его с учета по безработице и не платить ни копейки".