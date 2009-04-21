Как власти спасают народ от кризиса: гуси, метла и конопля

Так, руководство Волгоградской области спасение от кризиса видит в возвращении к ремеслам: безработным предлагается освоить гончарное ремесло, вязание и художественное литье, пишет латвийская газета "Час".
На эти цели обещают даже выделить из регионального бюджета стартовый капитал. Зарегистрированные в центре занятости безработные могут рассчитывать на получение социальной субсидии в размере 58 тысяч рублей - "на ведение натурального хозяйства на собственных подворьях или для закупки оборудования для рукоделия".
Но, конечно, для начала придется освоить основы ремесла в учебном центре, а потом подтвердить знания на практике в одном из областных центров народно-художественных ремесел. И только с сертификатом на руках можно претендовать на бюджетные деньги, отмечает издание.
Одним - по гусю, другим - по метле
В Татарстане пошли своим антикризисным путем: там проценты по кредиту разрешили погашать молоком. В Бугульме, например, фермерам раздают домашнюю птицу и скот в кредит. Трехнедельный гусенок стоит всего 250 рублей. За лето птица наращивает около 10 кг мяса и вырастает в цене до 1500 рублей. Через полгода государству надо вернуть только первоначальную стоимость, а значит, прибыль заемщика составит 1250 рублей "с клюва". Из 15 тысяч обещанных гусей раздали уже половину, сообщают в областном сельхозуправлении.
В связи с популярностью предложения решили даже расширить линейку кредитных продуктов: теперь взаймы можно взять и корову. Стоит она 25 тысяч рублей, а платежи по займу назначены ежедневные в виде молока на местный молокозавод.
Но самое популярное средство от кризиса в глубинке - общественные работы. Мэр Пензы Роман Чернов готов всем уволенным бухгалтерам и экономистам раздать по метле. Градоначальник уверен, что свое новое призвание они могут обрести в качестве дворников и озеленителей. При этом градоначальник рекомендовал поторопиться, поскольку "с середины лета и такой работы не будет".
Безработных - на борьбу с коноплей
Как уже сообщалось, губернатор Астраханской области Александр Жилкин предложил фермерам нанимать уволенных и сокращенных для уничтожения дикорастущей конопли. Борцам с "травкой" готовы платить по 5000 рублей в месяц. Если учесть, что на эти цели в региональный бюджет заложено аж 350 миллионов рублей, чиновники полагают, что на борьбу с коноплей выйдут как минимум 70 тысяч астраханцев.
Кто в лес, кто в огород
У губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя своя панацея от кризиса: глава региона заявил, что "надо возобновлять сбор дикоросов и грибов". "Вон у нас один предприниматель 180 тонн грибов собрал, обработал и продал за границу. Можем собирать, кормить себя и других", - рассказал Россель. А чтобы народ "шел в леса", губернатор предложил отменить пособия по безработице: "Нужно ввести правило: предложили (на бирже труда) человеку работу раз, предложили другой, если он на нее не идет, то нужно снять его с учета по безработице и не платить ни копейки".
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к народу с предложением: всем, кому позволяет здоровье, посадить в этом году картофель. Обеспечение своих семей вторым хлебом, по мнению главы региона, должно стать действенной антикризисной мерой. Кроме того, жителям региона Тулеев готов продать семена: по цене 6 рублей за кг при среднерыночной стоимости 10-15 рублей. Для этой цели уже зарезервировано 300 тонн семян и заложено 2 млн рублей в бюджете. Ранее Тулеев пообещал поддержать многодетные семьи кроликами и коровами. Главное условие - семья не должна быть пьющей. Кстати, сам он также собирается взять в руки лопату, чтобы доказать личным примером: кризис картошке не страшен.
А в сталелитейном Череповце уволенным металлургам предлагают сразу по 20 соток земли для строительства домов и разведения сельскохозяйственных культур. На какие такие средства строить дома, когда ипотека рухнула повсеместно, чиновники не сообщают.