Жители Калининского округа встретятся с представителями власти

22 апреля в 18 часов в МОУ СОШ № 19 (ул. Московский тракт, 104) состоится встреча руководителей и специалистов структурных подразделений администрации города Тюмени и представителей управы Калининского округа с жителями жилого района в границах улиц Парковая – Интернациональная – Московский тракт.

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