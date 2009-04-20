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Жители Калининского округа встретятся с представителями власти

20 апреля 2009, 14:11
22 апреля в 18 часов в МОУ СОШ № 19 (ул. Московский тракт, 104) состоится встреча руководителей и специалистов структурных подразделений администрации города Тюмени и представителей управы Калининского округа с жителями жилого района в границах улиц Парковая – Интернациональная – Московский тракт.

22 апреля в 18 часов в МОУ СОШ № 19 (ул. Московский тракт, 104) состоится встреча руководителей и специалистов структурных подразделений администрации города Тюмени и представителей управы Калининского округа с жителями жилого района в границах улиц Парковая – Интернациональная – Московский тракт, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба главы администрации города Тюмени.

На встречах горожане смогут задать вопросы, касающиеся:

- ввода в эксплуатацию самовольно построенных строений,

- перепланировки и реконструкции жилых помещений,

- благоустройства и ремонта дорог,

- работы структур жилищно-коммунального комплекса,

- работы ТРИЦ и другие.

#Новости#Благоустройство#Тюмень#Ксения#Общество
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