Жители Калининского округа встретятся с представителями власти

22 апреля в 18 часов в МОУ СОШ № 19 (ул. Московский тракт, 104) состоится встреча руководителей и специалистов структурных подразделений администрации города Тюмени и представителей управы Калининского округа с жителями жилого района в границах улиц Парковая – Интернациональная – Московский тракт, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба главы администрации города Тюмени.
На встречах горожане смогут задать вопросы, касающиеся:
- ввода в эксплуатацию самовольно построенных строений,
- перепланировки и реконструкции жилых помещений,
- благоустройства и ремонта дорог,
- работы структур жилищно-коммунального комплекса,
- работы ТРИЦ и другие.