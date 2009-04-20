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Вадим Самойлов: «Пора заняться чем-нибудь другим»

20 апреля 2009, 16:27
Когда весь православный мир отмечал праздник Пасхи, все поклонники экспрессивного рока собрались на прощальном концерте группы «Агата Кристи» в тюменской филармонии. Перед концертом Вадим Самойлов ответил на вопросы тюменских журналистов.
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Тюмень

Когда весь православный мир отмечал праздник Пасхи, все поклонники экспрессивного рока собрались на прощальном концерте группы «Агата Кристи» в тюменской филармонии. Напомним, в феврале, в канун 21-го дня рождения группы братья Самойловы сообщили о том, что их музыкальный проект «Агата Кристи» вступает в стадию завершения. 2009 год станет годом прощания зрителей с группой, которая проедет с гастрольным туром «Эпилог» по всей стране, после чего выпустит одноименный альбом.

Перед концертом Вадим Самойлов ответил на вопросы тюменских журналистов.

Завершающий тур «Эпилог» — что это значит и что будет дальше?

Мы, как музыканты, товарищи, люди по жизни, доросли до определенной взрослости, и у нас во многом разнятся взгляды на жизнь, на то, кто каким хочет быть. Но это уже вторая причина. «Агата Кристи» всегда была творческой конфедерацией, где каждый придумывает что-то свое и то, что подходит, остается. Но у каждого остается ещё и много нереализованных идей. У нас есть желание попробовать что-то ещё другое. Мы сами по себе отдельные состоявшиеся творческие личности, не хотим друг другу на пятки наступать. Да и просто есть физическая усталость друг от друга. Все-таки двадцать с лишним лет девяносто процентов времени проводить вместе… Пора заняться чем-то другим. Со зрителями мы не прощаемся, потому что музыкой каждый из нас будет заниматься.

Будет ли это значить, что песни «Агаты Кристи» больше не будут исполняться?

Именно это и будет значить. Мы оставляем возможность того, что мы можем выступить на каких-то фестивалях, но это не значит — думать о будущем, сочинять альбомы, думать, что бы новенького сделать.

Не поступало ли вам предложение продать права на исполнение ваших песен?

Ну, хочется исполнять — пускай поют. Но, понимаете, не будет создано такого проекта, который дублировал бы «Агату Кристи».

Если не петь, чем бы вы могли ещё заниматься?

Мне ничто другое не интересно. Это либо музыка, либо что-то вокруг нее. Там же ещё много интересных вещей. Звукозапись, продюсирование, аранжировка. Это все очень интересно, и мне очень нравится этим заниматься.

Что вам интереснее — продолжать развиваться самому или кого-то продвигать?

Я считаю, нужно успеть и то, и другое. В «Агате Кристи» мы этим и занимались.

Есть какие-то музыканты, которых вы уже продюсировали?

У меня есть такой проект «Рок-герой», это благотворительный проект, который помогает молодым музыкантам. В принципе, уже большое количество интересных групп набирается. Сейчас мы работаем в формате каких-то фестивалей. Но вполне возможно, что когда «Агата Кристи» закончится, я создам какой-нибудь звукозаписывающий лейбл, и буду как-то кого-то продвигать.

Как скоро вы сможете представить сольный проект? Есть уже какие-то планы?

Нет, пока ничего такого нет. Понимаете, мы сейчас находимся в самой острой фазе подготовки: мы записываем альбом, досочиняем песни туда. Кроме тех 12 песен, которые вы слышали, возможно, будут ещё другие. Пока это все не закончится, нужно отдуваться на сто процентов. Вот когда состоятся презентации, будет выпущена пластинка, сняты клипы, и мы будем действительно ездить и гастролировать, голова ничем занята не будет, тогда она освободится для других мыслительных процессов.

«Агата Кристи» в начале своего творческого пути и сейчас — это совершенно разные вещи или есть какие-то точки соприкосновения?

Я думаю, культурологическое мировоззрение примерно одно и то же. Язык повествования и образ музыкального мышления, наверное, сохранились. Меняются изобразительные средства, идеи песен, но смесь такого рева с песнями с душевным надрывом, которая нам свойственна, причем классифицируется она как вечная депрессия, это у нас есть. Наверное, это и есть стиль «Агаты Кристи».

Насколько актуально сейчас название «Агата Кристи»? Если бы вы сейчас называли группу именем любимого писателя, вы назвали бы её так же?

Вы знаете, Агата Кристи никогда не была у нас любимым писателем. Это абсолютно спонтанный идентификатор. На самом деле были творческие идеи назвать группу каким-нибудь именем, и даже в планах было Жак Ив Кусто. В плане шутки. Потом клавишник предложил Агату Кристи, потом мы привыкли, и все. На все время спрашивают, почему мы так называемся, мы все время говорим одно и то же — ни почему. По молодости.

Если говорить о зрителе, кто пойдет сегодня на ваш концерт? Стало ли у вас больше зрителей и как они изменились?

Я думаю, сегодня пойдет тот, кто не ходил раньше, или кто давно не ходил. Некое воодушевление чувствуется в зрительном зале, понимание того, что мы при уникальном событии все находимся.

Возрастной диапазон наших поклонников расширяется. Есть люди, которые с нами примерно в одном возрасте — сорок и за сорок. Ну и прибывают фанаты новые. То есть на авансцене все те же подростки, а на дорогих местах сидят люди моего возраста, которые не так активно бушуют на концертах.

Сегодня Пасха. Как вы её отметили?

Ну, я с утра с мамой поцеловался и кулич съел.

Вы уже не первый раз в Тюмени, какое у вас впечатление о городе?

Городов очень много, и впечатления о них стираются. Но Тюмень — хороший город. Вообще, уральско-сибирская публика очень благодарная, и в Тюмени в том числе. Тюмень — классический гастрольный город. Обычно, если мы бываем в Екатеринбурге, Челябинске, Перми, обязательно в Тюмени тоже бываем. Но поймите, для нас все-таки гастроли — это рабочая командировка, в ней определенный жесткий график есть. Чтобы посмотреть город — редко так бывает. Это молодые группы табором приезжают, по квартирам живут, бухают каждую неделю и достопримечательности изучают местные. Что же касается нас, то это очень приятная, интересная, но все-таки работа.

Программа вашего концерта уже расписана. Можете ли вы сыграть какую-то песню, если зритель просит?

Мы сделали такой концерт длиннющий, там 32 песни сейчас. Он идет два часа двадцать минут, причем последние двадцать минут — это бис. Мы решили отказаться от того, чтобы каждый раз уходить со сцены, потом возвращаться, потом снова уходить. Есть хорошая практика у иностранных групп, когда на бис выходят и играют сразу 4–5 композиций, чтобы всем всего хватило.

Вы уже запланировали свой последний концерт? Когда и где он будет?

Ещё нет, но это рассчитывается очень просто. Концертный сезон начинается с сентября и заканчивается в июне. И есть ещё примерный срок жизни альбома. «Эпилог» будет издан осенью. Соответственно, следующий сезон мы будем ездить, следующей весной мы закончим. Может быть, выступим напоследок на каких-то летних фестивалях. Но осень 2010 года уже будет без нас. Последний концерт. Вчера кто-то из наших пошутил, что это будет в Асбесте. Возможно, мы так и сделаем.

Ожидания публики «Агата Кристи» не обманула. И даже консервативную площадку филармонии толпа поклонников превратила в стадион — народ прыгал и аплодировал под все песни группы, кроме, пожалуй, тех двенадцати, которые ещё не успели стать хитами. Впрочем, нет никаких сомнений, что и песни с альбома «Эпилог» станут узнаваемыми с первых аккордов, ведь выпущенный не так давно «Триллер» уже цитируется всеми поклонниками группы. Вот только жаль, что группы после выхода пластинки, уже не будет. Как бы ни любили зрители каждого из братьев Самойловых, вдвоем их любят больше.

Надежда Корнеева

#Новости#Тюмень#Интервью#Таня#Общество
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