Вадим Самойлов: «Пора заняться чем-нибудь другим»

Мы, как музыканты, товарищи, люди по жизни, доросли до определенной взрослости, и у нас во многом разнятся взгляды на жизнь, на то, кто каким хочет быть. Но это уже вторая причина. «Агата Кристи» всегда была творческой конфедерацией, где каждый придумывает что-то свое и то, что подходит, остается. Но у каждого остается ещё и много нереализованных идей. У нас есть желание попробовать что-то ещё другое. Мы сами по себе отдельные состоявшиеся творческие личности, не хотим друг другу на пятки наступать. Да и просто есть физическая усталость друг от друга. Все-таки двадцать с лишним лет девяносто процентов времени проводить вместе… Пора заняться чем-то другим. Со зрителями мы не прощаемся, потому что музыкой каждый из нас будет заниматься.