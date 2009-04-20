Вадим Самойлов: «Пора заняться чем-нибудь другим»

Когда весь православный мир отмечал праздник Пасхи, все поклонники экспрессивного рока собрались на прощальном концерте группы «Агата Кристи» в тюменской филармонии. Напомним, в феврале, в канун
Перед концертом Вадим Самойлов ответил на вопросы тюменских журналистов.
Завершающий тур «Эпилог» — что это значит и что будет дальше?
Мы, как музыканты, товарищи, люди по жизни, доросли до определенной взрослости, и у нас во многом разнятся взгляды на жизнь, на то, кто каким хочет быть. Но это уже вторая причина. «Агата Кристи» всегда была творческой конфедерацией, где каждый придумывает
Будет ли это значить, что песни «Агаты Кристи» больше не будут исполняться?
Именно это и будет значить. Мы оставляем возможность того, что мы можем выступить на
Не поступало ли вам предложение продать права на исполнение ваших песен?
Ну, хочется исполнять — пускай поют. Но, понимаете, не будет создано такого проекта, который дублировал бы «Агату Кристи».
Если не петь, чем бы вы могли ещё заниматься?
Мне ничто другое не интересно. Это либо музыка, либо
Что вам интереснее — продолжать развиваться самому или
Я считаю, нужно успеть и то, и другое. В «Агате Кристи» мы этим и занимались.
Есть
У меня есть такой проект «
Как скоро вы сможете представить сольный проект? Есть уже
Нет, пока ничего такого нет. Понимаете, мы сейчас находимся в самой острой фазе подготовки: мы записываем альбом, досочиняем песни туда. Кроме тех 12 песен, которые вы слышали, возможно, будут ещё другие. Пока это все не закончится, нужно отдуваться на сто процентов. Вот когда состоятся презентации, будет выпущена пластинка, сняты клипы, и мы будем действительно ездить и гастролировать, голова ничем занята не будет, тогда она освободится для других мыслительных процессов.
«Агата Кристи» в начале своего творческого пути и сейчас — это совершенно разные вещи или есть
Я думаю, культурологическое мировоззрение примерно одно и то же. Язык повествования и образ музыкального мышления, наверное, сохранились. Меняются изобразительные средства, идеи песен, но смесь такого рева с песнями с душевным надрывом, которая нам свойственна, причем классифицируется она как вечная депрессия, это у нас есть. Наверное, это и есть стиль «Агаты Кристи».
Насколько актуально сейчас название «Агата Кристи»? Если бы вы сейчас называли группу именем любимого писателя, вы назвали бы её так же?
Вы знаете, Агата Кристи никогда не была у нас любимым писателем. Это абсолютно спонтанный идентификатор. На самом деле были творческие идеи назвать группу
Если говорить о зрителе, кто пойдет сегодня на ваш концерт? Стало ли у вас больше зрителей и как они изменились?
Я думаю, сегодня пойдет тот, кто не ходил раньше, или кто давно не ходил. Некое воодушевление чувствуется в зрительном зале, понимание того, что мы при уникальном событии все находимся.
Возрастной диапазон наших поклонников расширяется. Есть люди, которые с нами примерно в одном возрасте — сорок и за сорок. Ну и прибывают фанаты новые. То есть на авансцене все те же подростки, а на дорогих местах сидят люди моего возраста, которые не так активно бушуют на концертах.
Сегодня Пасха. Как вы её отметили?
Ну, я с утра с мамой поцеловался и кулич съел.
Вы уже не первый раз в Тюмени, какое у вас впечатление о городе?
Городов очень много, и впечатления о них стираются. Но Тюмень — хороший город. Вообще,
Программа вашего концерта уже расписана. Можете ли вы сыграть
Мы сделали такой концерт длиннющий, там 32 песни сейчас. Он идет два часа двадцать минут, причем последние двадцать минут — это бис. Мы решили отказаться от того, чтобы каждый раз уходить со сцены, потом возвращаться, потом снова уходить. Есть хорошая практика у иностранных групп, когда на бис выходят и играют сразу 4–5 композиций, чтобы всем всего хватило.
Вы уже запланировали свой последний концерт? Когда и где он будет?
Ещё нет, но это рассчитывается очень просто. Концертный сезон начинается с сентября и заканчивается в июне. И есть ещё примерный срок жизни альбома. «Эпилог» будет издан осенью. Соответственно, следующий сезон мы будем ездить, следующей весной мы закончим. Может быть, выступим напоследок на
Ожидания публики «Агата Кристи» не обманула. И даже консервативную площадку филармонии толпа поклонников превратила в стадион — народ прыгал и аплодировал под все песни группы, кроме, пожалуй, тех двенадцати, которые ещё не успели стать хитами. Впрочем, нет никаких сомнений, что и песни с альбома «Эпилог» станут узнаваемыми с первых аккордов, ведь выпущенный не так давно «Триллер» уже цитируется всеми поклонниками группы. Вот только жаль, что группы после выхода пластинки, уже не будет. Как бы ни любили зрители каждого из братьев Самойловых, вдвоем их любят больше.
Надежда Корнеева