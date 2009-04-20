В Тюмени обсудили патриотическое воспитание школьников

Сегодня в администрации города Тюмени состоялось заседание координационного совета по патриотическому воспитанию, где обсудили вопросы, связанные с ходом подготовки к празднованию 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, развитием молодежного поискового и волонтерского движения в Тюмени.
К 9 мая в Тюмени запланировано проведение трехсот мероприятий. Творческие коллективы Тюмени готовят ко Дню Победы новые хореографические и музыкальные композиции. Предприятия Тюмени должны позаботиться о праздничном оформлении своих фасадов, в городе дополнительно установят урны и скамейки. 4 и 6 мая с 19.30 до 21.30 Тюмени состоятся репетиции парада, в этой связи будет временно перекрыто движение на центральных улицах города, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба главы администрации города Тюмени.
Впервые в составе трудовых колонн на праздничном параде пройдет колонна офицеров запаса в форме, среди которых десантники, военные моряки, пограничники.
Тюменские «молодогвардейцы» 8 и 9 мая намерены провести молодежную акцию «Мы помним». В эти дни «живые» цепочки из молодежи будут передавать к памятным местам гирлянды; юные тюменцы получат возможность бесплатно записать на свои мобильные телефоны военно-патриотические песни и военную символику. И, наконец, в День Победы в городе запланировано проведение единой минуты молчания.
Директор городского департамента образования Павел Креков рассказал о социально-благотворительном движении, участниками которого стали учащиеся общеобразовательных учреждений города. В настоящее время тюменским ветеранам оказывают различную помощь 7 400 учеников из 47 школ. В Тюмени созданы и действуют 617 «тимуровских» отрядов. За две недели проведения акции «Чистые окна» школьники вымыли окна у 121 ветерана. Ученики из двадцати тюменских школ привели в порядок 250 воинских захоронений. Большую часть работы выполнили ребята из школы № 54, которые прибирают могилы на Текутьевском кладбище.
Светлана Иванова, начальник управления по спорту и молодежной политике, рассказала о развитии поискового движения и военно-мемориальной работы в Тюмени. В настоящее время у нас три поисковых отряда «Рокот», «Память сердца» и «Кречет». Помимо того, что они ежегодно выезжают в Новгородскую и Тверскую области на поиски останков солдат, благодаря ребятам из «Кречета» установлены имена двух погибших во Вторую мировую войну тюменцев. Ребята из поисковых отрядов также несут почетный караул у городских мемориалов «Вечный огонь» и «Прощание». Они следят за порядком у мемориалов, памятных мемориальных досок, возлагают цветы в праздничные дни.
Не решенным остался вопрос, связанный с организацией работы по патриотическому воспитанию молодежи в военных комиссариатах Калининского и Центрального округов. Членам координационного совета заместитель главы администрации города Тюмени Вера Соловьева дала время подумать – до июня.