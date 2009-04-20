В Тюмени обсудили патриотическое воспитание школьников

Светлана Иванова, начальник управления по спорту и молодежной политике, рассказала о развитии поискового движения и военно-мемориальной работы в Тюмени. В настоящее время у нас три поисковых отряда «Рокот», «Память сердца» и «Кречет». Помимо того, что они ежегодно выезжают в Новгородскую и Тверскую области на поиски останков солдат, благодаря ребятам из «Кречета» установлены имена двух погибших во Вторую мировую войну тюменцев. Ребята из поисковых отрядов также несут почетный караул у городских мемориалов «Вечный огонь» и «Прощание». Они следят за порядком у мемориалов, памятных мемориальных досок, возлагают цветы в праздничные дни.