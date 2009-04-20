«ТЭФИ-Регион» 2008 пройдет в Ханты-Мансийске

Помимо открытия конкурса, торжественной церемонии награждения победителей «ТЭФИ-Регион» 2008, в программе - круглый стол «Финансовый кризис: новая опасность или новая возможность российского телевидения», мастер-классы «Как сделать жизнь легче и вам и зрителю. Брендинг на ТВ», «Уроки русского языка для журналистов», презентация книги преподавателя Высшей школы журналистики, ведущей программы «В круге СВЕТА» радиостанции «Эхо Москвы» Светланы Сорокиной «Мне не все равно», также состоятся дискуссии «Журналистика и благотворительность», «Интернет и телевидение: конкуренция или сотрудничество», «Освещение проблем малого и среднего бизнеса на региональном телевидении» и другие мероприятия.