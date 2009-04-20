«ТЭФИ-Регион» 2008 пройдет в Ханты-Мансийске

На соискание премии в этом году претендуют 370 работ от 126 компаний из 64 городов и населенных пунктов России.
По условиям конкурса в нем принимают участие программы региональных телекомпаний, произведенные в России и впервые вышедшие в эфир в период с 1 октября 2007 года по 31 сентября 2008 года.
В этом году на финал в столицу Югры приедут 53 финалиста, около 80 участников конкурса «ТЭФИ-Регион», более 50 гостей, в числе которых члены жюри по двум тематическим направлениям, ведущие «круглых столов», мастер-классов, дискуссий и презентаций, члены Академии Российского телевидения, выдающиеся деятели отечественного ТВ.
Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 23 апреля 2009 года в большом зале КТЦ «Югра-Классик». Победители будут награждены неизменным призом - бронзовой статуэткой «Орфей» работы скульптора Эрнста Неизвестного.
Кроме того, победителям в персональных номинациях: «Интервьюер», «Ведущий информационной программы», «Репортер», «Оператор телевизионной программы/фильма», «Режиссер телевизионной программы/фильма» будут вручены подарочные сертификаты на получение пластиковой карты с определенной суммой на счету от официального спонсора конкурса «ТЭФИ-Регион» 2008 - ОАО Банк ВТБ.
Телетрансляцию церемонии открытия и закрытия «ТЭФИ-Регион» 2008 осуществляет окружная телерадиокомпания «Югра».
Помимо открытия конкурса, торжественной церемонии награждения победителей «ТЭФИ-Регион» 2008, в программе - круглый стол «Финансовый кризис: новая опасность или новая возможность российского телевидения», мастер-классы «Как сделать жизнь легче и вам и зрителю. Брендинг на ТВ», «Уроки русского языка для журналистов», презентация книги преподавателя Высшей школы журналистики, ведущей программы «В круге СВЕТА» радиостанции «Эхо Москвы» Светланы Сорокиной «Мне не все равно», также состоятся дискуссии «Журналистика и благотворительность», «Интернет и телевидение: конкуренция или сотрудничество», «Освещение проблем малого и среднего бизнеса на региональном телевидении» и другие мероприятия.
Главное и знаковое событие для всех работников региональных телекомпаний России в этом году проводится в седьмой раз при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а также при участии Национальной ассоциации телерадиовещателей и общероссийской общественной организации работников СМИ «МедиаСоюз».
Справка: Впервые всероссийский телевизионный конкурс «ТЭФИ - Регион» прошел в 2002 году. Он был задуман как неотъемлемая часть ежегодного Национального конкурса «ТЭФИ». Тогда Россию условно разделили на три региона - по «зональному принципу». Первые финальные мероприятия прошли в Новосибирске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Затем в городах Югорск, Иркутск, Казань, Сочи.
В 2004 году организаторами конкурса было принято решение проводить финальные мероприятия конкурса по тематическим направлениям - «Информационное телевещание» и «Просветительское и развлекательное телевещание», а не как ранее, когда награждение победителей проходило по всем номинациям сразу, но в разных региональных «зонах». Подобное новшество способствовало повышению степени профессиональной оценки при выборе финалистов, и, как следствие, победителей конкурса.
С того времени финальные мероприятия конкурса проводились в разных городах России: Екатеринбург, Иркутск, Казань, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут, Уфа, Ханты-Мансийск, Югорск.
Ежегодно на каждом этапе для представителей регионального телевидения, студентов и работников СМИ организовывается насыщенная разноплановая учебная программа - мастер-классы, семинары, встречи с представителями телевизионной элиты страны, обмен опытом между журналистами, работающими на телевидении в одном жанре. За все годы проведения конкурса перед региональными журналистами выступили: Александр Акопов, Александр Архангельский, Александр Гуревич, Виктор Гусев, Нина Зверева, Кирилл Клейменов, Станислав Кучер, Александр Любимов, Марианна Максимовская, Виталий Манский, Петр Марченко, Сергей Майоров, Леонид Млечин, Кирилл Набутов, Леонид Парфенов, Владимир Познер, Игорь Прокопенко, Эдуард Сагалаев, Николай Сванидзе, Светлана Сорокина, Александр Хабаров, Яна Чурикова, Сергей Шанович, Михаил Швыдкой и многие другие телевизионные профессионалы.