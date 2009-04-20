Студенты ТюмГУ – первые среди тюменских дзюдоистов

В Спартакиаде приняло участие 108 дзюдоистов из семи высших учебных заведений,сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо».
Команда Тюменского государственного университета набрала 69 баллов, что позволило ТГУ занять лидирующее место турнира. На второе место, с отрывом в 20,5 баллов, вышла команда Тюменского государственного нефтегазового университета. Уступив 11,5 очка на третьем месте Тюменский юридический институт МВД России.
По убывающей распределились места между Сургутским государственным университетом (33балла), Тюменским государственным архитектурно-строительным университетом (32 балла), Тюменской государственной сельскохозяйственной академией (24 балла), Тюменской государственной медицинской академией (23 балла) и Ишимским государственным педагогическим институтом (8 баллов).