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Студенты ТюмГУ – первые среди тюменских дзюдоистов

20 апреля 2009, 16:10
Апрель месяц для тюменских дзюдоистов насыщен ответственными стартами. Не стали исключением и прошедшие 17-18 апреля 2009 года соревнования по дзюдо в рамках XIV Спартакиады высших учебных заведений Тюменской области.

В Спартакиаде приняло участие 108 дзюдоистов из семи высших учебных заведений,сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо».

Команда Тюменского государственного университета набрала 69 баллов, что позволило ТГУ занять лидирующее место турнира. На второе место, с отрывом в 20,5 баллов, вышла команда Тюменского государственного нефтегазового университета. Уступив 11,5 очка на третьем месте Тюменский юридический институт МВД России.

По убывающей распределились места между Сургутским государственным университетом (33балла), Тюменским государственным архитектурно-строительным университетом (32 балла), Тюменской государственной сельскохозяйственной академией (24 балла), Тюменской государственной медицинской академией (23 балла) и Ишимским государственным педагогическим институтом (8 баллов).

#Новости#Дзюдо#Спорт#Ксения
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