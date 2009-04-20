Студенты ТюмГУ – первые среди тюменских дзюдоистов

Апрель месяц для тюменских дзюдоистов насыщен ответственными стартами. Не стали исключением и прошедшие 17-18 апреля 2009 года соревнования по дзюдо в рамках XIV Спартакиады высших учебных заведений Тюменской области.