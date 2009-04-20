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Кризис заставил РЖД впервые в своей истории пообещать летние скидки на билеты

20 апреля 2009, 13:58
РЖД сообщила о введении летних скидок на билеты в поездах дальнего следования. В этом году будет отменен летний повышающий коэффициент к цене билета в СВ и купе (обычно на 5-20% дороже среднегодового тарифа).

Скидку в 10% можно получить, купив билет за 31-45 дней до поездки. 20% можно сэкономить при поездке в купе и СВ с юга (побережье Кавказа и район Минеральных Вод) в первой половине июня или, наоборот, на юг во второй половине августа.

На 20% дешевле будет поездка в купе и СВ дополнительных поездов 400-й и 500-й нумерации пониженной комфортности (до 30 сентября). Кроме того, 15-18%-ную скидку получит пассажир, которому придется ехать в вагоне без кондиционера, причем этот дисконт распространяется не только на купе и СВ.

Заняться маркетингом РЖД заставил кризис, который "привел к снижению покупательной способности граждан". Уже за I квартал 2009 года пассажирооборот монополии снизился на 12,3%. А за весь год снижение составит не 1%, как ожидала РЖД в начале года, а 8,5%.

За счет стимулирования спроса РЖД надеется получить дополнительный доход до 3 млрд. рублей. Это позволит спасти только часть дохода, потерянного от снижения пассажирооборота, говорит гендиректор Института проблем естественных монополий Юрий Саакян, ведь из-за падения перевозок на 8,5% РЖД недосчитается 9-11 млрд. рублей выручки.

Пассажирские перевозки приносят монополии только десятую часть дохода: за первое полугодие 2008 года на пассажирах РЖД заработала 63,4 млрд. рублей или 12% общей выручки, а грузовые перевозки принесли ей почти 80% дохода (419,8 млрд. рублей).

В этом году компания прогнозирует спад грузоперевозок на 19%, в I квартале они упали на 28%. Пассажирские перевозки по-прежнему убыточны: в первом полугодии 2008 года монополия получила от них 33,8 млрд. рублей убытка. В этом году планируется, что РЖД получит из бюджета 28 млрд. рублей выпадающего дохода от пассажирских перевозок.

#Новости#Россия#Железные дороги#Ксения#Экономика
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