Кризис заставил РЖД впервые в своей истории пообещать летние скидки на билеты

В этом году компания прогнозирует спад грузоперевозок на 19%, в I квартале они упали на 28%. Пассажирские перевозки по-прежнему убыточны: в первом полугодии 2008 года монополия получила от них 33,8 млрд. рублей убытка. В этом году планируется, что РЖД получит из бюджета 28 млрд. рублей выпадающего дохода от пассажирских перевозок.