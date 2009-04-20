«Безопасное колесо»: юные тюменцы посоревнуются в знании ПДД

Основными задачами конкурса являются: совершенствование работы по профилактике детской и подростковой беспризорности и безнадзорности, предотвращение правонарушений с участием детей; закрепление школьниками знаний правил дорожного движения, привлечение детей к участию в пропаганде ПДД на улицах и дорогах среди сверстников, вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения.
О своем желании принять участие заявили команды из шести школ Центрального административного округа. В составе каждой команды четыре человека: два мальчика и две девочки в возрасте от 10 до 12 лет, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба управы Центрального административного округа.
Программа окружного конкурса включает в себя прохождение семи этапов в личном зачете, одного – в командном, и два дополнительных конкурса.
В номинации «Знатоки правил дорожного движения» каждому участнику предстоит пройти индивидуальный теоретический экзамен на знание правил дорожного движения, ответив на 14 вопросов.
«Основы безопасности жизнедеятельности» - индивидуальное испытание, включающее в себя вопросы по оказанию первой доврачебной помощи и страхованию. Участник получит билет с теоретическими и практическими вопросами по применению лекарственных препаратов и средств, имеющихся в автомобильной аптечке, а также по оказанию первой доврачебной помощи (первая помощь при переломах, ранах, ожогах, обморожении, шоке и обмороке; приемы и способы транспортировки пострадавшего и т.д.).
На этапе «Вождение велосипеда в автогородке» школьнику предстоит в течение 5 минут пройти шесть контрольных пунктов, соблюдая при этом требования дорожных знаков, разметки и жестов регулировщика.
При выполнении другого этапа - «Фигурное вождение велосипеда» участнику предстоит проехать на велосипеде небольшой участок с препятствиями.
Конкурс «Знатоки правил дорожного движения» - командный теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения РФ, на котором будет предложено выполнить два задания на проверку знаний ПДД для пешеходов. Данный этап позволяет проверить умение детей работать в команде, прислушиваться друг к другу, принимать коллективное решение и т.д.
Творческий конкурс «ЮИД» – это наше призвание» тоже командный. Ребята должны выступить перед жюри с песней, литературно-музыкальной композицией, поэтической зарисовкой, попурри или КВН в парадной форме ЮИД (форма должна соответствовать направлениям деятельности отрядов ЮИД; не допускается использование форменной одежды сотрудников милиции, а также милицейской фурнитуры: погон, шевронов, эмблем и кокард).
В конкурсе фоторабот и рисунков по безопасности юных велосипедистов от каждого участника команды жюри ждет рисунок и фотоработу на тему безопасности юных велосипедистов.