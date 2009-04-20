«Безопасное колесо»: юные тюменцы посоревнуются в знании ПДД

«Основы безопасности жизнедеятельности» - индивидуальное испытание, включающее в себя вопросы по оказанию первой доврачебной помощи и страхованию. Участник получит билет с теоретическими и практическими вопросами по применению лекарственных препаратов и средств, имеющихся в автомобильной аптечке, а также по оказанию первой доврачебной помощи (первая помощь при переломах, ранах, ожогах, обморожении, шоке и обмороке; приемы и способы транспортировки пострадавшего и т.д.).