Юные тюменцы смогут подарить открытку ветерану

День Победы — это праздник нескольких поколений, объединяющий отцов, детей и внуков, праздник, который навечно останется символом национальной гордости. Наш общий долг — сделать всё возможное, чтобы окружить ветеранов заботой и вниманием. Мы предлагаем учащимся и воспитанникам Вашего учреждения стать активными участниками и авторами создания художественно оформленной праздничной открытки, содержащей искренние и душевные поздравления в адрес ветеранов, что будет являться выражением глубокой благодарности.