Юные тюменцы смогут подарить открытку ветерану

День Победы — это праздник нескольких поколений, объединяющий отцов, детей и внуков, праздник, который навечно останется символом национальной гордости. Наш общий долг — сделать всё возможное, чтобы окружить ветеранов заботой и вниманием. Мы предлагаем учащимся и воспитанникам Вашего учреждения стать активными участниками и авторами создания художественно оформленной праздничной открытки, содержащей искренние и душевные поздравления в адрес ветеранов, что будет являться выражением глубокой благодарности.
Данная акция займет достойное место среди мероприятий по сохранению традиций преемственности поколений, увековечению в народной памяти героических страниц Великой Отечественной войны. Главное её предназначение состоит в том, что каждая открытка дойдет до своего адресата, она будет вручена ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, участникам трудового фронта, сообщает Nashgorod.ru отдел информации по
Работы детей просим направлять в библиотеку семейного чтения им.
Убедительно просим всех принять активное участие, надеемся на понимание и неравнодушное отношение к доблести людей и выдающимся подвигам в годы Великой Отечественной войны.