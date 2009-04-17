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Юные тюменцы смогут подарить открытку ветерану

17 апреля 2009, 16:41
Управа Центрального административного округа города Тюмени совместно с библиотекой семейного чтения им. А. С. Пушкина с 13 апреля по 7 мая 2009 года проводят акцию праздничной открытки «Мы этой памяти верны» в рамках празднования 64-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
Сюжет
Тюмень

День Победы — это праздник нескольких поколений, объединяющий отцов, детей и внуков, праздник, который навечно останется символом национальной гордости. Наш общий долг — сделать всё возможное, чтобы окружить ветеранов заботой и вниманием. Мы предлагаем учащимся и воспитанникам Вашего учреждения стать активными участниками и авторами создания художественно оформленной праздничной открытки, содержащей искренние и душевные поздравления в адрес ветеранов, что будет являться выражением глубокой благодарности.

Данная акция займет достойное место среди мероприятий по сохранению традиций преемственности поколений, увековечению в народной памяти героических страниц Великой Отечественной войны. Главное её предназначение состоит в том, что каждая открытка дойдет до своего адресата, она будет вручена ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, участникам трудового фронта, сообщает Nashgorod.ru отдел информации по спортивно-досуговой работе управы Центрального административного округа города Тюмени.

Работы детей просим направлять в библиотеку семейного чтения им. А. С. Пушкина (ул. Газовиков, 30, тел. 47-78-19). Подробную информацию о проведении акции праздничной открытки «Мы этой памяти верны» можно узнать в отделе по спортивно-досуговой работе управы Центрального округа (Республики, 36, каб. 301, тел. 64-20-35).

Убедительно просим всех принять активное участие, надеемся на понимание и неравнодушное отношение к доблести людей и выдающимся подвигам в годы Великой Отечественной войны.

#Новости#Праздники#Тюмень#Ветераны#Ксения#Общество
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