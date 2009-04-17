В Тюменской области осужден убийца казахского полицейского

Вечером 19 июня Елистратов пришел на территорию указанного предприятия к своему знакомому. Не найдя его, он напросился к охраннику-полицейскому в сторожку, чтобы подождать приятеля. Полицейский из добрых побуждений впустил незваного гостя. Через некоторое время Елистратов попросил у стража порядка автомат «АКС-74У». Получив отказ, он достал нож и нанес им удар в грудь охранника. Затем злодей взял автомат и двумя выстрелами добил потерпевшего.