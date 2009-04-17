В Тюменской области осужден убийца казахского полицейского

Казанский районный суд вынес приговор в отношении 42-летнего Андрея Елистратова, обвиняемого в убийстве. Подробности сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Как установило следствие, он в г. Петропавловске Республики Казахстан в ночь на 20 июня 1999 года из автомата «АКС-74У» застрелил сотрудника полиции, охранявшего территорию товарищества с ограниченной ответственностью «Казвторцветмет».
Вечером 19 июня Елистратов пришел на территорию указанного предприятия к своему знакомому. Не найдя его, он напросился к охраннику-полицейскому в сторожку, чтобы подождать приятеля. Полицейский из добрых побуждений впустил незваного гостя. Через некоторое время Елистратов попросил у стража порядка автомат «АКС-74У». Получив отказ, он достал нож и нанес им удар в грудь охранника. Затем злодей взял автомат и двумя выстрелами добил потерпевшего.
После совершения преступления злоумышленник уехал из г.Петропавловска. Какое-то время он скрывался в приграничном с Казахстаном Казанском районе Тюменской области, а потом скитался по всей России. Правоохранительные органы Казахстана объявили Елистратова в международный розыск. Поскольку Елистратов являлся гражданином Российской Федерации, то он не был выдан правоохранительным органам Казахстана. По закону граждане Российской Федерации, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, несут ответственность по Уголовному кодексу Российской Федерации.
В 2003 году Генеральная прокуратура Республики Казахстан направила материалы уголовного дела об убийстве полицейского в Генеральную прокуратуру РФ для осуществления уголовного преследования Елистратова. Расследование уголовного дела было поручено органам прокуратуры Тюменской области.
17 марта 2008 года злодей был задержан в г.Холмске Сахалинской области, где к этому времени уже был осужден за грабеж (ст.161 УК РФ).
Беглеца этапировали в Тюменскую область для производства следственных действий. Ишимский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области предъявил Андрею Елистратову обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), а прокурор Казанского района утвердил обвинительное заключение и направил уголовное дело в Казанский районный суд для рассмотрения по существу.
Суд на основании представленных государственным обвинителем прокуратуры Казанского района доказательств признал Елистратова виновным по ч.1 ст.105 УК РФ и с учетом имеющейся судимости приговорил его к 12 годам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.