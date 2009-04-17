В Тюмени пройдет флэшмоб под звуки гимна молодежи

150 человек, представители различных молодежных объединений, соберутся в одно время, в одном месте, чтобы напомнить окружающим о весне, молодости и активной жизненной и гражданской позиции, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба управы Восточного административного округа.
Отличительной особенностью этого флешмоба является его яркая социальная направленность: участниками являются представители общественных объединений, которые в ходе флешмоба распространят социально значимую информацию об образовательных услугах, оказываемых организациями Восточного округа.
Флешмоб будет представлять собой постановочное представление под руководством хореографа, состоящее из проходов по основным танцевальным фигурам, с элементами синхронных движений, под фонограмму гимна молодежи Тюменской области.
Организаторами мероприятия выступили управа Восточного административного округа администрации города Тюмени и МАУ ДОД ЦРТДиЮ «Ритм».