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В Тюмени пройдет флэшмоб под звуки гимна молодежи

17 апреля 2009, 11:31
17 апреля в 17 часов на автостоянке ТЦ «Широтный» (ул. Широтная, 80) состоится первый в Тюмени по массовости флешмоб молодежных общественных объединений Восточного административного округа под девизом «Весна – пора расти!», посвященный Году молодежи в Российской Федерации.
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Тюмень

150 человек, представители различных молодежных объединений, соберутся в одно время, в одном месте, чтобы напомнить окружающим о весне, молодости и активной жизненной и гражданской позиции, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба управы Восточного административного округа.

Отличительной особенностью этого флешмоба является его яркая социальная направленность: участниками являются представители общественных объединений, которые в ходе флешмоба распространят социально значимую информацию об образовательных услугах, оказываемых организациями Восточного округа.

Флешмоб будет представлять собой постановочное представление под руководством хореографа, состоящее из проходов по основным танцевальным фигурам, с элементами синхронных движений, под фонограмму гимна молодежи Тюменской области.

Организаторами мероприятия выступили управа Восточного административного округа администрации города Тюмени и МАУ ДОД ЦРТДиЮ «Ритм».

#Новости#Молодежь#Тюмень#Ксения#Общество
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