В Тюмени пройдет флэшмоб под звуки гимна молодежи

17 апреля в 17 часов на автостоянке ТЦ «Широтный» (ул. Широтная, 80) состоится первый в Тюмени по массовости флешмоб молодежных общественных объединений Восточного административного округа под девизом «Весна – пора расти!», посвященный Году молодежи в Российской Федерации.

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