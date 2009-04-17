Тюменцев попросили держаться подальше от леса

Гражданам и юридическим лицам, являющимся лесопользователями лесных участков или имеющим производственные объекты в лесах, обеспечить соблюдение требований правил пожарной безопасности в лесах, иметь средства пожаротушения в соответствии с утверждёнными нормативами и содержать их в готовности к немедленному использованию, уведомлять районные лесничества о маршрутах следования, времени и мест проведения работ.