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Тюменцев попросили держаться подальше от леса

17 апреля 2009, 15:11
Департамент лесного комплекса сообщает гражданам о наступлении пожароопасного сезона в лесах. Весенний период самый опасный в пожарном отношении.
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Тюмень

Более 90 % загораний леса возникает по вине людей, сообщает Nashgorod.ru отдел информации Департамент информационной политики Тюменской области.

В связи с повышенной пожарной опасностью ограничено пребывание граждан, а также въезд в них транспортных средств, род деятельности которых не связан с работой в лесу, кроме мест, предоставленных для культурно- оздоровительных целей.

Гражданам и юридическим лицам, являющимся лесопользователями лесных участков или имеющим производственные объекты в лесах, обеспечить соблюдение требований правил пожарной безопасности в лесах, иметь средства пожаротушения в соответствии с утверждёнными нормативами и содержать их в готовности к немедленному использованию, уведомлять районные лесничества о маршрутах следования, времени и мест проведения работ.

#Новости#Лес#Тюмень#Пожары#Ксения#Общество
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