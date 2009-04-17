Тюменский ночной клуб оштрафовали за допуск несовершеннолетних на дискотеку

Прокуратурой Калининского округа Тюмени в марте текущего года проведена проверка соблюдения законодательства в деятельности развлекательных центров, ночных клубов и дискотек, в ходе которой выявлены нарушения законности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Согласно ст.2.5 Кодекса Тюменской области «Об административной ответственности» допуск детей в возрасте до 16 лет без сопровождения родителей на дискотеки и открытые танцевальные площадки, в клубы, кафе и рестораны в период с 23 часов вечера до 6 часов утра не допускается.
Вопреки закону 28 марта текущего года после 23 часов в ночном клубе «Лондон», принадлежащим ООО «Фабрика счастья», без сопровождения родителей находилось двое подростков, не достигших 16-летнего возраста.
В этой связи прокуратурой округа Тюмени против ООО «Фабрика счастья» было возбуждено административное дело по ст.2.5 Кодекса Тюменской области «Об административной ответственности». По результатам рассмотрения дела административная комиссия Калининского административного округа Тюмени подвергло обществу штрафу в сумме 25 тысяч рублей.