Тюменский ночной клуб оштрафовали за допуск несовершеннолетних на дискотеку

Согласно ст.2.5 Кодекса Тюменской области «Об административной ответственности» допуск детей в возрасте до 16 лет без сопровождения родителей на дискотеки и открытые танцевальные площадки, в клубы, кафе и рестораны в период с 23 часов вечера до 6 часов утра не допускается.