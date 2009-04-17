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Тюмень: клещи атакуют

17 апреля 2009, 12:24
На данный момент в Тюменской области по поводу присасывания клещей за медицинской помощью обратилось 60 человек, из них 15 детей до 14 лет.

Серопрофилактику иммуноглобулином получили 95% пострадавших. Среди пострадавших от присасывания клещей больше половины составляют тюменцы (34 человека).

Служба Роспотребнадзора по Тюменской области напоминает, что при посещении лесных массивов необходимо соблюдать правила поведения в целях профилактики клещевых инфекций:

Если вы обнаружили на себе присосавшегося клеща, то, необходимо немедленно обратиться к врачу. Оказание медицинской помощи пострадавшим ведется:

- Взрослое население: Областная инфекционная больница по адресу: ул. Комсомольская, 54-а;

- Детское население: Областная клиническая больница № 2 (детский травмпункт) по адресу: ул. Мельникайте, 75.

Но необходимо помнить, что лучшая защита против заболевания – вакцинации!

Медицинские учреждения Тюмени, где можно привиться против клещевого энцефалита:

1. НИИ Криологии, ул. Котовского, 54-а (тел. 200-740).

2. Центр «Юнимед», ул. 8 Марта, 2/9 (460-226).

3. Поликлиника Запсибгазпром, ул. М. Захарова, 13 (тел. 75-67-30).

4. Медицинский центр Доктор-А, ул. Московский тракт, 121/3 (тел. 30-61-84).

В настоящее время для вакцинации применяется 4 вида противоклещевых вакцин, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Роспотребнадзора по Тюменской области. Вакцинироваться можно по обычной (первую и вторую прививку проводят с сентября по март) и экстренной схеме (весной или летом). Третья прививка проводится через 1 год. Ревакцинироваться необходимо каждые 3-4 года.

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