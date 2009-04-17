Тюмень: клещи атакуют

Серопрофилактику иммуноглобулином получили 95% пострадавших. Среди пострадавших от присасывания клещей больше половины составляют тюменцы (34 человека).
Служба Роспотребнадзора по Тюменской области напоминает, что при посещении лесных массивов необходимо соблюдать правила поведения в целях профилактики клещевых инфекций:
Если вы обнаружили на себе присосавшегося клеща, то, необходимо немедленно обратиться к врачу. Оказание медицинской помощи пострадавшим ведется:
- Взрослое население: Областная инфекционная больница по адресу: ул. Комсомольская, 54-а;
- Детское население: Областная клиническая больница № 2 (детский травмпункт) по адресу: ул. Мельникайте, 75.
Но необходимо помнить, что лучшая защита против заболевания – вакцинации!
Медицинские учреждения Тюмени, где можно привиться против клещевого энцефалита:
1. НИИ Криологии, ул. Котовского, 54-а (тел. 200-740).
2. Центр «Юнимед», ул. 8 Марта, 2/9 (460-226).
3. Поликлиника Запсибгазпром, ул. М. Захарова, 13 (тел. 75-67-30).
4. Медицинский центр Доктор-А, ул. Московский тракт, 121/3 (тел. 30-61-84).
В настоящее время для вакцинации применяется 4 вида противоклещевых вакцин, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Роспотребнадзора по Тюменской области. Вакцинироваться можно по обычной (первую и вторую прививку проводят с сентября по март) и экстренной схеме (весной или летом). Третья прививка проводится через 1 год. Ревакцинироваться необходимо каждые 3-4 года.