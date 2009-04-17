Тюмень: клещи атакуют

В настоящее время для вакцинации применяется 4 вида противоклещевых вакцин, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Роспотребнадзора по Тюменской области. Вакцинироваться можно по обычной (первую и вторую прививку проводят с сентября по март) и экстренной схеме (весной или летом). Третья прививка проводится через 1 год. Ревакцинироваться необходимо каждые 3-4 года.