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Российские юниоры вышли в полуфинал чемпионата мира по хоккею

17 апреля 2009, 13:54
Юниорская сборная России обыграла сверстников из Швеции в четвертьфинальном матче чемпионата мира среди игроков не старше 18 лет, который проходит в эти дни в США.

В полуфинальном матче турнира подопечным Владимира Плющева будут противостоять финны, которым они уступили на групповой стадии со счетом 4:7.

Второй полуфинал получился североамериканским, поскольку в нем команде США предстоит сыграть с юниорской сборной Канады. Матчи состоятся в ночь с пятницы на субботу.

В противостоянии с "Тре крунур" юные россияне проявили характер. Уступая к 25-й минуте со счетом 0:1, они сумели переломить ход встречи и забросить в ворота соперника четыре безответные шайбы.

У победителей отличились Дмитрий Орлов, Кирилл Кабанов, Александр Бурмистров и Евгений Кузнецов. Вратарь Игорь Бобков отразил 44 броска в створ.

#Новости#Россия#Спорт#Хоккей#Ксения
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