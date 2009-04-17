Российские юниоры вышли в полуфинал чемпионата мира по хоккею

В полуфинальном матче турнира подопечным Владимира Плющева будут противостоять финны, которым они уступили на групповой стадии со счетом 4:7.
Второй полуфинал получился североамериканским, поскольку в нем команде США предстоит сыграть с юниорской сборной Канады. Матчи состоятся в ночь с пятницы на субботу.
В противостоянии с "Тре крунур" юные россияне проявили характер. Уступая к 25-й минуте со счетом 0:1, они сумели переломить ход встречи и забросить в ворота соперника четыре безответные шайбы.
У победителей отличились Дмитрий Орлов, Кирилл Кабанов, Александр Бурмистров и Евгений Кузнецов. Вратарь Игорь Бобков отразил 44 броска в створ.