Какой роддом в Тюмени лучший?

По результатам анонимного анкетирования, 85 процентов супружеских пар испытывают эмоциональное удовлетворение, выписываясь из роддома №3. В 2004 году таких было лишь немногим более 38 процентов.
Роддом №3 в 2004 году первым в России вступил в экспериментальный проект «Мать и дитя». Основное условие эксперимента – вовлечение в процесс родовспоможения всех членов семьи. Для беременных женщин и будущих отцов проводятся обучающие курсы по партнерским родам. И если раньше подобные занятия врачи проводили в «авторитарной» форме, диктуя женщинам, как они должны себя вести во время беременности и родов, то сейчас это «коллективное творчество». Темы для занятий определяются вопросами, которые задают будущие мамы.
Условия пребывания женщины в роддоме стали максимально приближенными к домашним – удобная кровать в родовой палате, которая только на момент родов трансформируется в кресло, полное отсутствие шприцев, капельниц – любого напоминания о нахождении в лечебном учреждении. С помощью специальной системы климат контроля, установленной во время реконструкции роддома, температура в родовой палате всегда +25 градусов по Цельсию. Не поверите, но сейчас в родовую палату пускают членов семьи – как до, так и после рождения ребенка. А присутствие отца во время самого процесса только приветствуется.
Более того, если новорожденный появился на свет с помощью кесарева сечения, и нет возможности в первые минуты жизни приложить его к материнской груди, по мнению врачей, ее вполне может заменить отцовская грудь – для новорожденного важно сразу вдохнуть в себя флору семьи, а не больничной палаты. Что же роддом превратился в «проходной двор»? – спросите вы. А статистика между тем констатирует удивительный результат – за четыре года с начала эксперимента количество инфекционных заболеваний у новорожденных снизилось в пять раз.
– Но как же стафилококк? – спрашиваю у главного врача роддома №3 Натальи Ивановы.
– Сейчас нет стафилококка, – обескураживает она ответом. – Нигде нет, ни в одном роддоме. Правда, есть другие инфекции.
Но и это не все преображения, о которых рассказала Наталья Владимировна
– Сейчас мы действуем по принципу – как можно меньше медикаментов, только адекватная помощь при беременности. Женщина на первых месяцах ходит в женскую консультацию раз в две недели, а потом раз в два месяца. Во время родов чаще всего применяются не медикаментозные методы обезболивания, которые проводят сами партнеры – им обучаются на специальных занятиях. Кстати, количество партнерских родов за время реализации проекта увеличилось в четыре раза. Выросло и число женщин, способных кормить грудью – достигается это с помощью специальных занятий в процессе беременности. Сократилось количество послеродовых маститов.
Вообще, судя по словам главврача роддома, для беременных женщин в Тюмени созданы очень комфортные условия. На учет в женскую консультацию ставят в день обращения в регистратуру, даже по телефонному звонку. А прийти рожать в 3 роддом могут и те, кто во время беременности не состоял здесь на учете и, вообще, проживают в другом районе или даже в другом городе.
Вслед за Тюменскими роддомами №3 и №2, в экспериментальный проект уже вступили 25 регионов России.