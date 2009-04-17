Какой роддом в Тюмени лучший?

– Сейчас мы действуем по принципу – как можно меньше медикаментов, только адекватная помощь при беременности. Женщина на первых месяцах ходит в женскую консультацию раз в две недели, а потом раз в два месяца. Во время родов чаще всего применяются не медикаментозные методы обезболивания, которые проводят сами партнеры – им обучаются на специальных занятиях. Кстати, количество партнерских родов за время реализации проекта увеличилось в четыре раза. Выросло и число женщин, способных кормить грудью – достигается это с помощью специальных занятий в процессе беременности. Сократилось количество послеродовых маститов.