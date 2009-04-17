Глава Совфеда считает, что РФ никогда не догонит G8 по качеству дорог

Кроме того, считает С. Миронов, к приоритетам нужно отнести строительство предусмотренных Транспортной стратегией железных дорог в северной и восточной части страны, включая развитие БАМа, а также объединение Транссиба с Транскорейской магистралью. Новые трассы соединят друг с другом месторождения углеводородов и зоны реализации крупных инвестпроектов на Дальнем Востоке, в Восточной и Западной Сибири и на Урале, с северо-западными и дальневосточными морскими портами, а также напрямую с экономиками Юго-Восточной Азии. "Только после этого страна станет конкурентоспособной на мировом рынке транспортных услуг. Только тогда можно будет говорить о капитализации транзитных преимуществ России, способной предложить наиболее экономичный вариант соединения Евросоюза с экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона", - полагает С. Миронов.