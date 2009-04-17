Глава Совфеда считает, что РФ никогда не догонит G8 по качеству дорог

Председатель Совета Федерации Сергей Миронов считает, что ключевые задачи транспортного строительства - "выпрямление" коммуникаций, интеграция видов транспорта и объединение очагов роста. "Надо смотреть правде в глаза: никакая стратегия, никакая программа ни за 5, ни за 20 лет не позволят нам преодолеть инфраструктурное отставание от ведущих стран G8, - заявил он на прошедшей накануне в СФ научно-практической конференции на тему "Транспортные коридоры в инновационном развитии экономики регионов". - У США на создание современного инфраструктурного каркаса ушло 50 лет.
Индии и Китаю только для первичной транспортной интеграции зон экономического роста понадобилось 15 лет. Кризис заставляет экономить. В ближайшие годы мы должны дать старт реализации четырех важнейших приоритетов транспортного строительства".
Первым таким приоритетом, по его мнению, должны стать скоростные федеральные автомагистрали. "Запланированные правительством многомиллиардные вливания в ремонт автомобильных дорог из прорывной ситуации транспортную систему не выведут. Стране нужны скоростные федеральные автомагистрали, в том числе и включенные в состав международных транспортных коридоров", - считает глава СФ. По его мнению, "параллельно нужно организовать локальное "выпрямление", расширение "узких мест" автодорожной сети там, где это зримо препятствует экономическому росту".
Кроме того, считает С. Миронов, к приоритетам нужно отнести строительство предусмотренных Транспортной стратегией железных дорог в северной и восточной части страны, включая развитие БАМа, а также объединение Транссиба с Транскорейской магистралью. Новые трассы соединят друг с другом месторождения углеводородов и зоны реализации крупных инвестпроектов на Дальнем Востоке, в Восточной и Западной Сибири и на Урале, с северо-западными и дальневосточными морскими портами, а также напрямую с экономиками Юго-Восточной Азии. "Только после этого страна станет конкурентоспособной на мировом рынке транспортных услуг. Только тогда можно будет говорить о капитализации транзитных преимуществ России, способной предложить наиболее экономичный вариант соединения Евросоюза с экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона", - полагает С. Миронов.
Третий приоритет, по мнению главы СФ, - создание единой транспортно-логистической системы страны на базе современных логистических схем, обеспечение на ее базе эффективной координации и взаимодействия видов транспорта, создание условий для преодоления региональной неравномерности в развитии транспортной сети. И главное - согласование мощности основных транспортных узлов и транспортных подходов к ним. Нужно соединить все крупные порты с автодорогами и аэропорты - с железными дорогами, считает он.
Еще одним приоритетом С.Миронов назвал развитие государственно-частного партнерства в отрасли транспортного строительства. Для этого, по его словам, придется расширить круг объектов транспорта, не имеющих ограничений на нахождение в частной собственности, но при условии жесткого госрегулирования. "Это непростая задача для нас, законодателей. Но если ее не решить, на реализации Транспортной стратегии придется поставить крест", - заключил С. Миронов.