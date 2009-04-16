Венгерский суд выдал Франции мать похищенной девочки

Ирина Беленькая и ее муж Жан-Мишель Андре развелись в 2007 году. С тех пор они несколько раз похищали друг у друга ребенка. Примечательно, что с точки зрения закона оба родителя имеют право жить с дочерью: французский суд принял соответствующее решение в пользу отца, а российский - в пользу матери. Также известно, что у маленькой Элизы двойное гражданство.