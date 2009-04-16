nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Венгерский суд выдал Франции мать похищенной девочки

16 апреля 2009, 09:01
Венгерский суд вынес решение по делу россиянки Ирины Беленькой, которая обвиняется в похищении своей дочери. Согласно этому решению, женщина будет экстрадирована во Францию, где произошло инкриминируемое ей похищение.

Суд выдал ордер на арест Беленькой до 25 мая 2009 года.

Сообщается также, что во время судебного заседания россиянка отказалась от упрощенной процедуры экстрадиции, в рамках которой ее могли перевезти во Францию в течение ближайших нескольких дней. В связи с отказом арестованной, к ней, по решению венгерского суда, будет применена стандартная процедура экстрадиции. Она может занять до 40 дней.

Заседание, на котором решалась дальнейшая судьба Ирины Беленькой, прошло в среду, 15 апреля, в Будапеште. Напомним, россиянка, которую ее бывший муж - гражданин Франции - обвинил в похищении их общей трехлетней дочери Элизы Андре, была задержана вместе с ребенком на границе Венгрии и Украины в воскресенье, 12 апреля.

Тогда женщину, объявленную Францией в международный розыск, отправили в камеру предварительного заключения. Дочку у нее отобрали и на следующий день отдали отцу, который срочно прилетел в Венгрию.

Ирина Беленькая и ее муж Жан-Мишель Андре развелись в 2007 году. С тех пор они несколько раз похищали друг у друга ребенка. Примечательно, что с точки зрения закона оба родителя имеют право жить с дочерью: французский суд принял соответствующее решение в пользу отца, а российский - в пользу матери. Также известно, что у маленькой Элизы двойное гражданство.

Последний раз девочку похитили в 20 марта 2009 года во французском городе Арле, где она жила с отцом. Неизвестные избили Жан-Мишеля Андре и отобрали у него ребенка. Мужчина обратился в полицию и заявил, что похищение организовала его бывшая жена. В результате Беленькая была объявлена в розыск по линии Интерпола.

После того, как россиянку доставят во Францию, ей будут предъявлены обвинения в похищении ребенка и в организации нападения на бывшего мужа. По этим обвинениям Беленькой грозит до 10 лет заключения.

Андре, получив дочь, заявил, что не имеет претензий к бывшей супруге и не желает, чтобы ее сажали в тюрьму. По некоторым данным, он уже забрал у французской полиции свое заявление. Будет ли прекращено дело в отношении Беленькой, пока не известно.

#Новости#Франция#Россия#Поиск людей#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25