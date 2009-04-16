В Чечне закончилась война с террористами

С этого момента борьба с терроризмом в Чечне будет вестись в соответствии с общим порядком, действующим в других регионах страны. Кроме того, в связи с отменой режима КТО Оперативному штабу в Чечне поручено оптимизировать состав сил и средств Объединенной группировки войск на Северном Кавказе.