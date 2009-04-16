В Чечне закончилась война с террористами

В НАК отметили, что изменения в организацию антитеррористической деятельности на территории республики были внесены по поручению президента РФ Дмитрия Медведева.
С этого момента борьба с терроризмом в Чечне будет вестись в соответствии с общим порядком, действующим в других регионах страны. Кроме того, в связи с отменой режима КТО Оперативному штабу в Чечне поручено оптимизировать состав сил и средств Объединенной группировки войск на Северном Кавказе.
Чечня была объявлена зоной проведения КТО осенью 1999 года указом бывшего президента РФ Бориса Ельцина. Контртеррористической операции, также известной как Вторая чеченская война, предшествовали нападение боевиков на Дагестан. Активные боевые действия в Чечне продолжались до 2000 года, после чего конфликт принял затяжной характер.
25 марта 2009 года президент Чечни Рамзан Кадыров объявил о том, что режим КТО в Чечне в скором времени будет отменен. Однако НАК, рассматривавший этот вопрос на заседании 31 марта, отложил отмену режима.
Вместе с тем чеченские власти продолжали настаивать на отмене режима КТО, заявляя, что террористов в республике почти не осталось.