Удивительные места Тюмени

Однажды, когда к вам в гости в очередной раз приедут друзья из дальних краев, нужно будет срочно придумать экскурсию по городу. Что замечательного можно показать в Тюмени? Мост влюбленных, Пешеходный бульвар, а может быть новый Драмтеатр, успевший стать архитектурной достопримечательностью города? Это все хорошо, если не считать того, что в Тюмени есть удивительные места, наполненные энергетикой города и в тоже время, далекие от суеты. Изучение этих мест лучше начать с центра города.
-Одно из замечательных мест в нашем городе, мало кому известный, дворик с котятами. Он находится напротив библиотеки Тюменского Государственного Университета, рядом с кофейней Максим. В этом дворике на стене здания нарисованы мультяшные котята, автор которых не известен. В этом дворике появляется ощущение, что находишься в другом городе, а котята на стене создают совсем не тюменскую атмосферу.
-Другое не менее интересное место, но довольно известное в нашем городе, место паломничества влюбленных парочек, студентов, родителей с детьми – обрыв у реки, к которому можно пройти, если идти прямо по улице Семакова в сторону реки. Замечательно это место тем, что с обрыва открывается индустриальный вид на противоположную сторону, где находятся заводы и в то же время, если посмотреть налево - вы увидите мост влюбленных и Свято - Троицкий Монастырь (любимый вид художников Тюмени). Если стоять на этом обрыве с закрытыми глазами, то можно почувствовать движение города, как он растет и развивается. В этом удивительном месте также есть вычурные деревья, похожие на кактусы и притягивающие внимание горожан.
-Чтобы почувствовать Тюмень, необходимо посмотреть на нее сверху. В Тюмени пока еще нет здания, с крыши которого гости могли бы посмотреть на наш город. Но если вам повезет, и вы очутитесь на одной из Тюменских крыш, то удивительное многообразие архитектуры, ее дисгармоничная гармония поразит вас.
-Если следовать по маршруту 13 автобуса и выйти за две остановки до Д/К Нефтяник, то вы увидите удивительный дворик и удивительной башней грязно-белого цвета. Ее предназначение неизвестно, она стоит и никому не мешает, плавно вписываясь в архитектуру города.
-В Тюмени есть очень удивительный забор. Он расположен вдоль улицы Широтная и замечателен он тем, что разрисован неизвестными художниками. И если идти вдоль этого забора, то можно встретить героев из различных мультфильмов.
-Есть еще одно замечательное место - ТЭЦ-2. Там можно устроить неплохую фотосессию. Недалеко от Тэц-2, когда-то была запечатлена Янка Дягилева. Лучше туда идти в воскресенье, когда на стоянке нет машин и можно вволю напрыгаться и набегаться под прицелом камеры.
-Устали, хотите перекусить, тогда лучше пойти в Блинную, которая расположена на улице Ленина 61. У Блинной много плюсов: она расположена в центре города, недалеко от вокзала, там вкусные блинчики, и именно в этой блинной вы встретите настоящих тюменцев.
У каждого из нас свой список любимых и удивительных мест в нашем городе. Но какой бы ни был этот список, Тюмень будет всегда узнаваема и любима!
Т. Надарян