ТюмГУ поможет выпускникам в трудоустройстве

342 студента ТГУ готовы воспользоваться помощью в трудоустройстве, которую предлагает государство. Всего по городу 1 700 выпускников вузов рассчитывают на нее.
Речь идет о стажировках на предприятиях. Если работодатель предоставит выпускнику вуза рабочее место, зарплату в размере 6 тысяч 200 рублей ему обязуется платить государство из областного бюджета. Такая стажировка – не только возможность получать, хоть невысокую зарплату, но, главное, стаж работы. Платить молодому специалисту зарплату из бюджета будут полгода.
"Но, возможно, за это время, если он себя проявит, как добросовестный сотрудник, работодатель трудоустроит и на постоянной основе, – говорит Валерий Фальков, проректор по дополнительному образованию и филиалам ТГУ. – В любом случае, молодой специалист приобретет бесценный опыт, что немаловажно в дальнейших поисках работы."