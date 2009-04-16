ТюмГУ поможет выпускникам в трудоустройстве

"Но, возможно, за это время, если он себя проявит, как добросовестный сотрудник, работодатель трудоустроит и на постоянной основе, – говорит Валерий Фальков, проректор по дополнительному образованию и филиалам ТГУ. – В любом случае, молодой специалист приобретет бесценный опыт, что немаловажно в дальнейших поисках работы."